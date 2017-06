Márcio Araújo e Rafael Vaz viram símbolos de instabilidade no Flamengo

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo se mostrou um time instável a partir da eliminação na primeira fase da Copa Libertadores. A segurança vista em outros momentos deu lugar a um time que coleciona falhas defensivas, tem dificuldade para definir os jogos e se mostra pressionado para dar a volta por cima. A dupla Rafael Vaz e Márcio Araújo virou símbolo do momento de transição. O vexame na competição continental só fez aumentar a resistência da torcida em relação ao zagueiro e ao volante. Os dois jamais gozaram de tranquilidade desde que chegaram ao Flamengo, pois sempre foram vistos com desconfiança pela maioria dos torcedores. Apesar dos momentos positivos recentes -Vaz em parte do ano passado e Márcio Araújo na reta final do Campeonato Carioca-, os dois colecionam algumas atuações questionáveis e são uma espécie de termômetro na relação entre torcida e equipe. Eles lidam com vaias em certos jogos e campanhas intensas nas redes sociais pedindo as respectivas saídas do time titular e até do clube. Em uma equipe que tenta se reencontrar e mostra instabilidade, a pressão em cima dos jogadores aponta para lances discutidos diversas vezes. As falhas de Rafael Vaz na sofrida classificação contra o Atlético-GO na Copa do Brasil, por exemplo, irritaram bastante os torcedores, assim como a atuação de Márcio Araújo diante do Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 8 errou lances infantis e quase entregou um gol para o adversário, que só foi neutralizado por conta da boa defesa de Muralha. Em um momento desfavorável, a linha entre excesso de confiança e displicência se torna cada vez mais tênue. Rafael Vaz e Márcio Araújo vivem mais um momento delicado e tentam reencontrar os elogios. Se tiverem êxito, o Flamengo poderá minimizar os problemas e encurtar o caminho para a estabilidade. Nas três rodadas do Campeonato Brasileiro, Rafael Vaz tentou 27 lançamentos -errou 15 e acertou 12. O zagueiro obteve apenas um desarme, sendo o 12º neste fundamento no Flamengo. Já Márcio Araújo desarmou apenas quatro vezes e acertou três lançamentos dos seis tentados. Os números são do Footstats.