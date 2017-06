Briga causa pânico e deixa 14 passageiros feridos no metrô de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma briga entre dois passageiros no horário de maior fluxo do sistema de transporte sobre trilhos da capital paulista espalhou pânico entre os usuários e deixou 14 pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (2). A confusão foi registrada por volta das 8h24 na passarela interna que liga a estação Pinheiros, na linha 4-amarela, do metrô, à linha 9-esmeralda, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Segundo a Via Quatro, concessionária da linha 4-amarela, do metrô, o tumulto se espalhou porque os envolvidos na briga derrubaram os gradis que direcionam o fluxo de passageiros e isso causou um grande barulho que assustou os usuários. Houve corre-corre, gritaria e confusão. Parte dos passageiros correram para a estação de Pinheiros e a outra para a da CPTM. No caminho, houve gente que acabou sendo pisoteada durante o tumulto. Os 14 passageiros que se feriram -todos sem gravidade- na confusão foram levados para hospitais da região. A Via Quatro informou que prestou atendimento a quatro feridos. A assessoria de imprensa da CPTM diz ter atendido dez passageiros. Oito foram levados para o Pronto-Socorro da Lapa, e os demais para os hospitais Bandeirantes e São Luis. Ainda de acordo com a CPTM, um dos envolvidos na briga foi detido pela equipe de segurança da empresa e encaminhado para o 14º DP (Pinheiros). O segundo suspeito fugiu do local. Ainda não se sabe o motivo da briga entre os dois passageiros. A CPTM diz que não houve danos materiais e que o tumulto não causou reflexos na circulação dos trens.