Ataque com homens-bomba mata 9 em campo no norte de Camarões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque com dois homens-bomba deixou ao menos nove mortos e 30 feridos nesta sexta-feira (2) próximo a um campo em Kolofata, no norte de Camarões, que serve de abrigo para civis deslocados pela atuação da milícia terrorista nigeriana Boko Haram. De acordo com as autoridades locais, os homens-bomba se infiltraram de madrugada na cidade, localizada a 10 km da fronteira com a Nigéria, fingindo ser refugiados antes de se explodirem. "Foi insuportável. As pessoas estavam gritando, outras estavam gemendo. Foi um horror total", disse um policial que testemunhou as explosões. Outros relatos do atentado contam que os homens-bomba eram, na verdade, meninas. O Boko Haram é conhecido por sequestrar meninas e utilizá-las em ataques terroristas. O norte de Camarões foi afetado nos últimos anos pela violência ligada ao grupo, que mantém uma insurgência na Nigéria e pretende criar um califado na região. Em 2015, os extremistas juraram lealdade à organização terrorista Estado Islâmico, que controla territórios na Síria e no Iraque. Desde 2009, a insurgência do Boko Haram, cujo nome significa "a educação ocidental é proibida", deixou ao menos 20 mil mortos e forçou mais de dois milhão de pessoas a deixarem suas casas na região. Países vizinhos da Nigéria, como Camarões, Chade e Níger, vem contribuindo com o combate aos extremistas.