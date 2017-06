Prefeito João Doria congela 43,5% da verba municipal destinada à Cultura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito João Doria (PSDB-SP) determinou que 43,5% do Orçamento da Secretaria Municipal de Cultura para 2017 sejam congelados. O corte, que envolveu todas as pastas, faz parte de proposta de contingenciar 25% das verbas para as chamadas atividades de custeio, e 100% das verbas para bancar projetos. Com isso, contudo, programas como os de fomento ao teatro, ao circo e à dança estão temporariamente interrompidos. Isso porque, segundo o secretário municipal de Cultura, André Sturm, acabaram indo parar sob a rubrica de "projetos" na hora em que o Orçamento foi votado na Câmara dos Vereadores. Sturm afirma que já tem aceno positivo por parte da Secretaria da Fazenda para descongelar parte desses projetos. "Garanto que nenhum fomento será zerado", diz.