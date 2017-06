'Flamengo tem tudo para administrar Maracanã', diz prefeito do Rio

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em cerimônia para inauguração da Arena Flamengo, na Ilha do Governador, o prefeito Marcelo Crivella deu mais uma demonstração de apoio ao clube da Gávea na manhã desta sexta-feira (2). Crivella salientou a importância do Flamengo no aspecto esportivo da cidade e manifestou confiança sobre a nova licitação do Maracanã. Para o prefeito, o clube pode garantir o futuro do principal estádio do país. "O Flamengo tem tudo para ser o administrador do Maracanã, mas o governador Pezão precisa abrir a nova licitação. Tenho a certeza de que eles conduzirão isso com segurança e sabedoria", afirmou. O clube já manifestou o desejo de participar do processo da prometida licitação do Maracanã como concessionário principal ou através de parceiros. A diretoria aguarda os próximos passos do governo do Estado. O apoio de Marcelo Crivella, no entanto, tem peso no processo -ainda que pelo lobby realizado. O prefeito, inclusive, voltou a falar sobre a construção do estádio acústico da Gávea, que enfrenta resistência da AmaLeblon (Associação de Moradores do Leblon). O evento no estádio Luso Brasileiro, de posse da Portuguesa, contou também com os secretários Índio da Costa e Patricia Amorim. Foram assinados os documentos liberatórios para a realização de jogos no local. Por conta do prazo esgotado na entrega das licenças na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a estreia da Arena Flamengo será apenas no dia 14 de junho, em partida contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro.