*SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 3 Record, 23h30. O PROCURADO Título original: Wanted Produção: EUA, 2008 Direção: Timur Bekmambetov Elenco: James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman. Wesley Gibson em 25 anos e detesta sua vida. Ele segue o caminho de seu pai e entra para a Fraternidade, uma liga de assassinos treinados para executar as ordens do destino, cujo lema é ‘matar um, salvar mil‘. Logo ele se torna o preferido da Fraternidade, o que faz com que se sinta bem consigo mesmo. Porém a situação muda quando ele percebe que seus parceiros não têm interesses tão nobres quanto aparentavam. - DOMINGO, 4 Globo, 14h19. GENTE GRANDE Título original: Grown Ups Produção: EUA, 2010 Direção: Dennis Dugan Elenco: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek. Lenny, Kurt, Eric, Marcus e Rob se conhecem desde pequenos. Passados 30 anos, os cinco amigos se reencontram para curtir um fim de semana juntos com as respectivas famílias, mas o feriado de 4 de Julho em uma casa no lago promete muito mais diversão do que apenas lembranças dos bons momentos. Casados e com várias crianças, os homens de família terão de confrontar o fato de não serem mais tão jovens. - SEGUNDA, 5 Globo, 22h03. ALEMÃO Título orignal: Alemão Produção: BRA, 2014 Direção: José Eduardo Belmonte Elenco: Caio Blat, Milhem Cortaz, Otávio Müller. Novembro de 2010. Cinco policiais trabalham infiltrados no Complexo do Alemão, uma área que reúne diversas favelas e é considerada um dos locais mais perigosos do Rio de Janeiro. Desmascarados pelos traficantes, eles agora estão presos e aguardam que ou sejam executados ou resgatados pelas forças policiais, o que significaria na divulgação de uma missão clandestina realizada pela polícia militar. - TERÇA, 6 SBT, 23h15. HOUSE PARTY: A NOITE É UMA CRIANÇA Título original: House Party: Tonight’s the Night Produção: EUA, 2013 Direção: Darin Scott Elenco: Gary Anthony Williams, Zac Goodspeed, Tequan Richmond. rotas. Quando os pais e Chris viajam para o funeral de uma tia, eles decidem organizar uma grande festa na casa para atrair o executivo de uma notável gravadora a fim de serem descobertos como novos talentos musicais. - QUARTA, 7 Band, 22h30 EU ODEIO O DIA DOS NAMORADOS Titulo original: I Hate Valentine’s Day Produção: EUA, 2009 Direção: Nia Vardalos Elenco: Nia Vardalos, John Corbett, Zoe Kazan. Genevieve é dona de uma floricultura e adora tudo sobre o Dia dos Namorados. Para relacionamentos ela segue uma receita até então infalível: tem apenas cinco encontros, o que evita que passe pelo sofrimento inevitável dos romances. Quando Greg abre um restaurante próximo, Genevieve logo percebe que ele tem dificuldades com mulheres e eles decidem aproveitar os cinco encontros. Só que ele deseja continuar o relacionamento, o que faz com que ela se depare com seus medos. - QUINTA** - SEXTA, 9 SBT, 23h15. SOLDADO UNIVERSAL - O RETORNO Título original: Universal Soldier: the Return Produção: EUA, 1999 Direção: Mic Rodgers Elenco: Jean-Claude Van Damme, Michael Jai White, Bill Goldberg. S.E.T.H. (Michael Jai White) é um super computador guerreiro, que decide se vingar e destruir os militares que o criaram. Para impedi-lo é convocado Luc Devereaux (Jean-Claude Van Damme), ex-integrante da equipe militar especial chamada de ‘soldados universais‘. Só que para detê-lo, Devereaux terá que travar uma verdadeira batalha entre homem e máquina. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações. **até a conclusão desta edição, a Globo não havia liberado a programação de quinta (8).