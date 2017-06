Destaques da programação (de 3 a 9 de junho) SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 3 HBO, 22h. QUANDO AS LUZES SE APAGAM Título original: Lights Out Produção: EUA/2016 Direção: David F. Sandberg Elenco: Teresa Palmer, Billy Burke, Maria Bello, Gabriel Bateman, Alexander DiPersia. Após a repentina morte de seu pai, um menino pede ajuda à irmã mais velha para se livrar de uma entidade que aparece somente quando está escuro. Ao demonstrar uma forte ligação com a mãe dele, descobrirão que a criatura vai assombrar qualquer um que estiver entre elas. Filme dirigido por David F. Sandberg, criador do curta-metragem homônimo, e produzido por James Wan (Invocação do Mal) e estrelado por Teresa Palmer (Até o Último Homem). - DOMINGO, 4 Telecine Pipoca, 20h. ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO Título original: Alice in Wonderland 2: Through the Looking Glass Produção: EUA, 2016 Direção: James Bobin Elenco: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter. No casarão de uma grande festa, Alice percebe a presença de um espelho mágico. A jovem atravessa o objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde descobre que o Chapeleiro Maluco corre risco de morte após fazer uma descoberta sobre seu passado. Para salvar o amigo, Alice deve conversar com o Tempo para voltar às vésperas de um evento traumático e mudar o destino do Chapeleiro. Nesta aventura, também descobre um trauma que separou as irmãs Rainha Branca e Rainha Vermelha. - SEGUNDA, 5 Maxprime, 22h00. A ESTRANHA PERFEITA Título original: Perfect Stranger Produção: EUA, 2007 Direção: James Foley Elenco: Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi, Gary Doudan, Richard Portnow. A jornalista Rowena Price descobre na internet que o assassinato de sua amiga pode ter ligação com o multimilionário e mulherengo Harrison Hill. Com a ajuda do hacker Miles Haley, ela usa uma falsa identidade para fazer justiça. - TERÇA, 6 Canal Brasil, 22h. O SILÊNCIO DO CÉU Produção: Brasil, 2016 Direção: Marco Dutra Elenco: Leonardo Sbaraglia, Carolina Dieckmann, Chino Darín. Diana é vítima de um estupro dentro de casa e Mario, seu marido, assiste a tudo paralisado pelo medo. Ele estranha o fato dela omitir a situação, mas terá de enfrentar seus próprios fantasmas. - QUARTA, 7 TCM, 22h. CORAÇÃO SELVAGEM Título original: Gladiator Produção: EUA, 1990 Direção: David Lynch Elenco: J.E. Freeman,Laura Dern,Nicholas Cage,William Dafoe. Sailor Ripley (Nicolas Cage), assim que sai da prisão, e sua fiel amante Lula (Laura Dern), decidem ir à Califórnia, escapando da obssessiva mãe da moça, que se opõe a que sua relação continue. Durante a fuga vão encontrando inúmeros personagens bizarros, que tornarão a travessia especialmente pitoresca. Um brilhante elenco dá vida a esta complexa e fascinante obra de arte que leva a inconfundível marca de David Lynch. - QUINTA, 8 Telecine Cult, 19h50. QUE HORAS ELA VOLTA? Titulo: Que Horas Ela Volta? Produção: BRASIL, 2015 Direção: Anna Muylaert Elenco: Regina Casé, Camila Márdila, Karine Teles. A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando integralmente na casa de seus patrões. - SEXTA, 9 Maxprime, 22h.05 A 5ª ONDA Título original: The 5th Wave Produção: EUA, 2016 Direção: J Blakeson Elenco: Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Ron Livingston, Maggie Siff, Alex Roe, Maria Bello, Liev Schreiber. As investidas de quatro ondas de ataques alienígenas deixaram a Terra praticamente em ruínas. Em meio a um clima de medo e desconfiança, uma jovem tenta desesperadamente salvar seu irmão mais jovem, enquanto se prepara para a inevitável e mortal quinta onda. Filme estrelado por Chloë Grace Moretz, Liv Schreiber e Ron Livingston. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações