Temer deve se reunir com Alckmin para evitar saída do PSDB de SP

GUSTAVO URIBE E DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com a ameaça do PSDB de São Paulo de romper com o governo federal, o presidente Michel Temer deve se reunir com o governador Geraldo Alckmin para tentar evitar um desembarque do grupo do partido que reúne os principais quadros da legenda. O peemedebista viajará no final da tarde desta sexta-feira (2) para São Paulo, onde pretende se reunir com o governador no final de semana. Apesar de defender as reformas econômicas, Alckmin já sugeriu os nomes do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) no caso de eleições indiretas. O presidente do diretório estadual do PSDB, Pedro Tobias, convocou uma reunião na segunda-feira (5) para discutir a postura da legenda diante da atual crise política. No encontro, deve ser tratado um eventual desembarque do partido em São Paulo. Às vésperas do julgamento que poderá cassar mandato do presidente, o PSDB tem discutido internamente se irá sair ou continuar na gestão peemedebista. O grupo jovem do partido, apelidado de "cabeças pretas", tem pressionado o comando da legenda a tomar uma decisão rápida. A tendência, no entanto, é de que o comando nacional aguarde o desfecho do julgamento de cassação da chapa presidencial no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que deve ser retomado na terça-feira (6). Em um contraponto, os ministros tucanos têm se posicionado publicamente pela permanência do partido na gestão peemedebista.