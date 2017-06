Motociclista morre atropelado por caminhão na marginal Tietê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motociclista morreu atropelado por um caminhão na marginal Tietê, na manhã desta sexta-feira (2), na capital paulista. Essa é a 10ª morte registrada neste ano nas marginais Tietê e Pinheiros desde que os limites de velocidade foram alterados na gestão do prefeito João Doria (PSDB). De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o acidente foi registrado por volta das 9h, nas imediações da ponte dos Remédios. A companhia informou por meio de nota que as causas do atropelamento estão em apuração. O motorista do caminhão saiu ileso. MAIS ACIDENTES O número de acidentes com vítimas nas marginais Tietê e Pinheiros aumentou pelo terceiro mês consecutivo desde a elevação dos limites de velocidade nas vias pela gestão de João Doria (PSDB), no dia 25 de janeiro. De fevereiro a abril, três meses após as mudanças, o número de batidas com vítimas subiu 43% em comparação ao mesmo período de 2016, segundo dados do batalhão de trânsito da PM. O índice de mortes no trânsito nas marginais também cresceu nos quatro primeiros meses do ano. Foram 10 acidentes fatais contra 6 no ano passado. A gestão Doria diz que não teve acesso ao estudo e, por isso, não comenta os dados apresentados. A CET diz que a PM usa uma metodologia diferente e leva em consideração acidentes nas alças de acesso e nas pontes, locais onde não houve readequação de velocidade. "Até agora, nenhum dos acidentes fatais ocorridos este ano, por exemplo, sugere a velocidade como causa", afirmou o órgão.