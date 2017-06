Termômetros marcam 11,5ºC e SP registra madrugada mais fria do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A madrugada desta sexta-feira (2) foi a mais fria do ano na capital paulista. Os termômetros marcaram uma temperatura mínima média de 11,5ºC, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura. Até então, a média da menor mínima havia sido aferida em 28 de abril, com 13,3ºC. O paulistano deve se preparar para o final de semana, já que o frio deverá persistir com mínimas na casa dos 11ºC. Não fazia tanto frio em São Paulo desde o dia 20 de novembro de 2016, quando a média da temperatura mínima chegou a 11,4ºC, segundo o CGE. Apesar de a média desta sexta ter atingido pouco mais de 11ºC, algumas regiões da capital registraram um frio bem mais severo. As estações meteorológicas de Capela do Socorro e Parelheiros, ambas na zona sul, registraram 8,6ºC e 9,1ºC, respectivamente. A Defesa Civil já havia colocado a capital em estado de alerta para baixas temperaturas desde às 16h30 desta quinta-feira (1º). Apesar do frio, não há previsão de chuva para a capital. Nesta sexta, o frio será sentido durante todo o dia na capital em decorrência do ar polar. O dia permanecerá com poucas nuvens, sem previsão de chuvas e temperatura máxima de 19ºC. A umidade do ar vai oscilar entre 48% e 90%. FIM DE SEMANA A entrada de uma frente fria de ar polar por São Paulo vai proporcionar um final de semana gelado em São Paulo. O sábado (3), começa com variação de nuvens e temperatura baixa. No transcorrer do dia, o ar seco ganha força e o sol predomina, o que vai facilitar a elevação da temperatura, e espantar a sensação de frio. A mínima prevista é de 11°C e máxima de 23°C. No domingo (4), a previsão é de muita neblina nas primeiras horas do dia, o que, segundo o CGE, pode restringir a visibilidade nos aeroportos e rodovias da Grande São Paulo. Ainda pela manhã, a nebulosidade se dissipa e o sol passa a predominar. Os termômetros variam entre 12°C e 26°C. Não há previsão de chuva.