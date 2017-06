Sheik é relacionado e pode estrear contra o São Paulo

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depende apenas do técnico Gilson Kleina a estreia de Emerson Sheik pela Ponte Preta. Contratado no início de maio, o atacante foi relacionado pela primeira vez e pode reforçar o time campineiro no duelo deste domingo (4), contra o São Paulo, no Moisés Lucarelli, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde que chegou a Campinas, Emerson Sheik passou por um condicionamento específico para voltar aos gramados, já que não joga uma partida oficial desde o ano passado, mais especificamente 5 de novembro, em jogo entre Flamengo e Botafogo, pelo Brasileiro. Outra novidade na lista de relacionados é o meia Renato Cajá, que está recuperado de contusão e também vinha passando por recondicionamento físico na intertemporada em Itu.

"É importante contar com jogadores como o Emerson e o Renato. Tivemos a preocupação de prepará-los ao longo da semana para esse jogo. São opções que ganhamos", disse Kleina. O treinador alvinegro ainda tem duas dúvidas para a partida, ambas por lesão: o zagueiro Kadu e o meio-campista Naldo. "Tem também a situação envolvendo o Kadu e o Naldo. Precisamos ver a evolução deles até sábado", acrescentou.