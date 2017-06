Cinemateca exibe gratuitamente o filme 'Exodus'

(foto: Divulgação)

O documentário “Exodus - De onde eu vim não existe mais”, produzido pela O2 Filmes, será exibido gratuitamente amanhã, às 19h, na Cinemateca de Curitiba. O filme faz parte da mostra internacional de cinema “Olhares sobre o Refúgio”, promovida pelo ACNUR (Agência da ONU para Refugiados) e seus parceiros, entre eles a O2 Filmes, como parte das celebrações em torno do Dia Mundial do Refugiado (20 de junho). A produção da O2 Filmes, narrada por Wagner Moura, tem roteiro e direção de Hank Levine (produtor de “Lixo Extraordinário” e “Praia do Futuro”, entre outros), a produção é de Fernando Sapelli e Fernando Meirelles (“Cidade de Deus”).

"Exodus" conta a incrível história de pessoas de diferentes partes do mundo que foram forçadas a deixar seus lares e construir suas vidas sob novas e desafiadoras circunstâncias. Napuli, uma ativista política, teve de deixar o Sudão do Sul através da Uganda até a Alemanha, onde está lutando por seus direitos de permanecer ali.

Tarcha nasceu no Saara Ocidental e teve que fugir para a Argélia, em 1975, devido à invasão dos Marrocos, indo viver desde então em campos de refugiados. Nascida na Síria, Dana chegou ao Brasil via Turquia e está desesperada para poder reunir sua família no Canadá; e Nizar, um Sírio-Palestino, na sua jornada do Brasil, via Cuba, à Europa, onde ele espera receber refúgio e levar sua família.

Bruno, de Togo, levou nove anos em campos na Alemanha, até ser finalmente legalizado e passar a ajudar outros refugiados desde então. Lahtow e Mahka, de Kachin, Mianmar, tiveram que deixar suas casas devido a conflitos militares; ainda que no meio de uma zona de guerra, Mahka enfrenta o perigo para visitar seu lar abandonado. As histórias dos protagonistas de “Exodus” são contadas em paralelo e não em episódios, retratando o desenvolvimento de seus destinos através do período de dois anos de filmagens. O documentárioconta com a distribuição da Paris Filmes e co-distribuição da O2 Play.

”Exodus” foi realizado em coprodução com a Alemanha. As filmagens passaram por diversos países como Sudão do Sul, Argélia, Congo, Mianmar, Cuba, Brasil e Alemanha.

Exodus - De onde vim não existe mais

Mostra Internacional de Cinema “Olhares sobre o Refúgio”

Cinemateca de Curitiba - rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174

Sábado, 3 de junho, às 19 horas

Gratuito

Ficha Técnica

Exodus - De onde vim não existe mais

Brasil, Alemanha | 2016 | Documentário | 105 min.

Direção e roteiro: Hank Levine

Produção: Fernando Meirelles, Andrea Barata Ribeiro, Bel Berlinck, Fernando Sapelli e Hank Levine

Narração: Wagner Moura e Jule Böwe

Coprodução - O2 Cinema, Hank Levine Films, Globo Filmes e GloboNews

Distribuição –Paris Filmes e co-distribuição O2 Play