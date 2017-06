site oficial do Atlético Paranaense

Disponíveis para todos os torcedores e visitantes, as travessias de tirolesa na Arena da Baixada chegam ao último fim de semana. Neste sábado (3) e domingo (4), a experiência estará disponível das 9h às 12h e das 13h às 17h.

O valor da travessia é de R$ 20,00 por pessoa. Os ingressos são adquiridos no Centro de Atendimento do Furacão Tour. Não é necessário ser Sócio Furacão para participar.

A base da tirolesa está montada abaixo da viga principal da cobertura do estádio. A descida segue em direção ao Setor Coronel Dulcídio, atravessando todo o gramado. O trajeto dura alguns segundos e o participante tem uma imagem inesquecível do alto do Caldeirão.

Sócios com voucher da travessia

Os associados desafiantes e desafiados do Desafio Radical também podem comparecer diretamente ao estádio atleticano neste sábado (3) e domingo (4), nos mesmos horários, para participar da tirolesa.

Além do voucher, é necessário apresentar o Smart Card. O acesso será realizado pelo Furacão Tour, localizado na esplanada da Rua Buenos Aires.

Último fim de semana das descidas de tirolesa

- Datas: 03/06 [sábado] e 04/06 [domingo], das 9h às 12h e das 13h às 17h

- Valor: R$ 20,00

- Ponto de venda: Centro de Atendimento do Furacão Tour, na esplanada da Rua Buenos Aires