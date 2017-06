"Zenia é uma princesa e me ajuda a manter a calma", diz Vitor Belfort sobre sua cadela

CRIS VERONEZ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Basta dar uma espiada no Instagram de Vitor Belfort, 40, para encontrar uma série de imagens do lutador ao lado de uma grande companheira. É a doce Zenia, uma cadela de três anos, da raça Pastor Alemão, que o acompanha para lá e para cá há cerca de um ano.

“Ela é uma princesa”, elogia o lutador, olhando para a cadela, que geralmente exibe um lenço estampado amarrado ao pescoço e uma coleira personalizada com seu nome. No Rio de Janeiro desde terça (30), Belfort levou Zenia à praia pela primeira vez. Ela também acompanhou o dono em uma série de compromissos. “Ela amou! Entrou no mar, correu, fugiu da água Foi o encontro dela com a maior piscina que ela já viu!”, contou ele, rindo.

Vitor Belfort está na cidade para cumprir agenda relacionada a sua luta contra o americano Nate Marquardt no “UFC Rio 8”, que acontece neste sábado (3), na Arena da Barra. Zenia tem a credencial de cadela de assistência -o que significa que ela é educada para realizar tarefas de auxílio ao dia a dia de seu dono, o qual também precisa de uma licença para ter a guarda do animal nestes termos. “Ela tem treinamento em proteção, em obediência Se eu tiver algum problema, ela me ajuda. Se meus filhos estão na piscina, por exemplo, ela fica em volta, e se eles entrarem na água ela late. Zenia está sempre servindo a família em termos de proteger, de avisar”, explica o atleta. A companheira do lutador dificilmente fica longe dele. “Quando eu estou treinando na academia ela fica lá com todo mundo, tranquila”, diz.

À primeira vista, o porte da cadela e o olhar desconfiado podem assustar. Mas quem chega perto logo se dá conta de que ela tem um temperamento dócil. “A primeira vez que você a vê, você fica meio assim. Depois vai entendendo que ela está aqui pra servir, pra me ajudar naquilo que eu preciso.”

RECIPROCIDADE — Vitor Belfort, que assume ter receio de viajar de avião, conta que Zenia o ajuda a manter a calma nesses momentos. Cães de assistência podem viajar na cabine do avião junto aos donos, sem qualquer custo, mediante apresentação dos documentos necessários. “Se você tem um pneu furado, é só parar o carro para trocá-lo. Se acontece um problema com o avião, o que você faz? O avião decola e leva sonhos, novos encontros, novas oportunidades E muitas vezes ele não chega ao seu destino. Zenia me traz uma certa segurança.” E quando é a ansiedade de Zenia que bate à porta, Belfort é quem lhe traz sossego.

“Eu abraço ela e falo que está tudo certo. Aí ela fica numa boa. Sempre estou conversando com ela”, garante. O canal “Combate” vai transmitir o UFC Rio 8 (UFC 212), ao vivo, com exclusividade, neste sábado (3), a partir de 19h15. A Globo transmite depois, à 0h40, o card principal. Nesta sexta (2), será exibida a pesagem cerimonial do evento no “Combate”, às 18h45.