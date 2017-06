Acidente no São Braz deixa quatro pessoas feridas, entre elas uma criança

(foto: Rede News 24 Horas)

Um acidente grave deixou quatro pessoas feridas, entre elas uma criança de 8 anos, que está em estado grave, no São Braz, em Curitiba, no início da trade desta sexta-feira (2). Um caminhão-baú e um carro bateram de frente em uma das principais ruas do bairro, a vereador Toaldo Túlio.

Segundo testemunhas, o carro teria invadido a pista contrária. Uma mulher e uma criança foram encaminhadas para o Hospital Evangélico. Dois homens receberam atendimento no local.

O trânsito está complicado na região.