Alecsandro: centroavante está recuperado de lesão e foi relacionado para o Atletiba (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba divulgou nessa sexta-feira (dia 2) a lista de 23 jogadores convocados para o clássico contra o Atlético Paranaense, neste sábado às 16 horas, no Couto Pereira, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A relação tem duas novidades: o lateral-esquerdo Thiago Carleto (ex-Santos e Fluminense) e o centroavante Alecsandro.

Desde que chegou ao clube, há três semanas, é a primeira vez que Carleto é relacionado para uma partida. Ele deve começar no banco, com William Matheus como titular.

O centroavante Alecsandro está recuperado de um desconforto muscular e volta a ficar à disposição do técnico Pachequinho. Ele segue como “reserva de luxo” da dupla Henrique Almeida e Kleber Gladiador.

A lista de 23 confirmou as ausências do meia Anderson, do lateral Rodrigo Ramos, do zagueiro Walisson Maia e do ponta Iago. Todos permanecem em recuperação.

“Ainda não temos o time definido, mas se você vem jogando, conquistando pontos importantes e fazendo bons jogos não tem porque fazer grandes alterações a não ser em questões pontuais”, disse Pachequinho.

A tendência é que o treinador repita a escalação, ou seja: Wilson; Dodô, Márcio, Werley e William Matheus; Alan Santos, Galdezani, Tomas Bastos e Neto Berola; Henrique Almeida e Kleber.

Pachequinho vem adotando o 4-4-2, com Alan Santos e Galdezani centralizados no meio-campo. Completam o meio Tomas (direita) e Neto Berola (esquerda).

OS 23 CONVOCADOS

Pelo Coritiba para o clássico de sábado

Goleiros: Bruno, Willian Menezes, Wilson

Laterais: Dodô, Léo, Thiago Carleto, William Matheus

Zagueiros: Márcio, Romércio, Werley

Volantes: Alan Santos, Edinho, Jonas

Meias: Galdezani, Tiago Real, Tomas Bastos, Yan Sasse

Atacantes: Alecsandro, Getterson, Henrique Almeida, Kleber, Neto Berola, Rildo