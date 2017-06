Marcelo Rezende desmente boato sobre sua saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Marcelo Rezende, 65, que trata um câncer de pâncreas, afirmou que são falsas as informações que estaria com a a saúde debilitada. "Comentaram comigo que um site de notícias disse que eu estava morrendo. Olha bem pra mim pra ver se estou morrendo", disse em vídeo divulgado no Instagram nesta sexta (2). Recentemente, o artista recorreu à rede social para falar sobre um retiro espiritual que fez durante sete dias. "Eu e Deus. Apenas orações, leituras de textos sagrados e reflexões sobre a vida", afirmou. CÂNCER O apresentador revelou a doença no programa "Domingo Espetacular", da Rede Record, no último dia 14. Rezende disse que as suspeitas de que algo estava errado surgiram quando, além de se sentir cansado, perdeu a vontade de tomar vinho e de comer e de pão com queijo na padaria. "Quando de repente eu descubro, do dia pra noite, que estou com câncer, falar a palavra parece que causa um mundo desabar, mas desaba coisa nenhuma", disse o apresentador.