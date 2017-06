Grande Curitiba vai sediar etapa do Brasileiro de Rally

(foto: Divulgação)

Em julho deste ano, o município de Piraquara, na Grande Curitibam recebe a quarta edição do Rally de Piraquara. Como nas outras edições, a prova será válida pelos campeonatos Brasileiro e Paranaense de Rally.

Após as duas primeiras etapas no Rio Grande do Sul, pilotos e navegadores do Campeonato Brasileiro de Rally seguem para o Paraná para a 3ª etapa do certame, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

Com data marcada para os dias 14, 15 e 16 de julho, o Rally de Piraquara 2017 conta com 152 km de trechos cronometrados nas estradas de terra região, passando por famosos pontos como a Igreja Santa e o Salto Piraquara.

O evento começará na sexta-feira (14/07), com a largada promocional, a partir das 18:00h em frente à Prefeitura Municipal de Piraquara, onde pilotos e navegadores apresentação suas máquinas para o público presente. A competição começa no sábado à tarde com 6 das 12 especiais disputadas.

A organização aguarda em torno de 25 carros na disputa das três categorias. Na categoria RC5 (para carros 1.6 de produção), categoria de acesso ao esporte, a liderança está com a dupla de SC, Michel Mueller / Luis Felipe Eckel, com um de Peugeot 207.

Na RC4 (para carros 1.6 preparados), a dupla gaúcha Ricardo Oro está na liderança com um Chevrolet Celta e ficamos na expectativa do piloto trazer seu carro para as estradas de Piraquara para manter a vantagem.

E na RC2N (para carros com tração integral), que promete ser a categoria mais disputada da temporada 2017, o piloto paranaense Ricardo Malucelli com o navegador gaúcho Giovani Bordin seguem na liderança com um Mitsubishi Lancer Evo X.



Programação

Sexta-feira – 14/07/17

14:00h – Abertura do Parque de Apoio

18:00h – Largada Promocional

21:00h – Levantamento das especiais noturnas

23:00h – Encerramento das atividades

Sábado – 15/07/17

07:30h – Levantamento das especiais diurnas

11:30h – Encerramento do levantamento

12:30h – Setor 1

18:00h – Setor 2 (especiais noturnas)

22:00h – Encerramentos das atividades

Domingo – 16/07/17

08:00h – Setor 3

13:00h – Chegada do primeiro carro

14:00h – Premiação

Feijoada

No dia 11/06 o RPMC, clube organizador do Rally de Piraquara, vai realizar um Feijoada para apresentar a prova aos competidores, patrocinadores e representantes da comunidade, além de arrecadar fundos para a realização da competição. Os ingressos custam R$ 100,00 por pessoa com comida, chopp, água e refrigerante a vontade. Interessados em participar podem adquirir antecipadamente a com a secretaria do clube pelo e-mail secretaria@rallyclube.com.br ou pelo telefone (41) 99791-0686.



Promoção Shakedown

Com o sucesso de 2016 a organização resolveu repetir a promoção Shakedown em 2017 e abriu 50 vagas para que convidados possam experimentar o papel de um navegador de rally de velocidade. A ação vai acontecer no dia 24/06 a partir das 14h no Salto Piraquara. As formas de participação serão divulgadas em breve na página do RallyPR e dos parceiros envolvidos.



BRASILEIRO DE RALLY EM PIRAQUARA

Data: 14, 15 e 16 de julho de 2017

Local: Parque de apoio junto à Prefeitura Municipal de Piraquara

Títulos: Campeonato Brasileiro de Rally e Campeonato Paranaense de Rally

Site oficial: www.rallypr.com.br



CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO

RC2

1. Ricardo Malucelli / Giovani Bordin – 29 pontos

2. Claudio Rossi / Eduardo Tonial – 18 pontos

3. Vitor Ficher / Sidinei Broering – 15 pontos

4. Fabio Simsen / Gilson Rocha – 13 pontos

5. Tiago Larrossa / KZ Morales – 8 pontos

RC4

1. Ricardo Oro / Vinicius Anzileiro – 20 pontos

2. Toninho Genoin / Maicol Souza – 17 pontos

3. Luis Tedesco / Andrey Karpinski – 12 pontos

4. Felipe Marra / Thiago Osternack – 9 pontos

5. Felipe Mueller / Cesar Ranthum – 9 pontos

RC5

1. Michel Mueller / Luis Felipe Eckel – 25 pontos

2. Edu Paula / Bruno Scarpelli – 19 pontos

3. Andre Alegretti / Guilherme Trombini – 10 pontos

4. Luis Afonso Poli / Andre Munhoz – 6 pontos

5. Erolf Schotten / Tony Matias – 3 pontos

O Rally de Piraquara é uma realização do RPMC – Rallye & Pista Motor Clube com apoio de Total Storage Brasil, Militec-1, Self Harbor Hotéis, WZ Comm e Prefeitura Municipal de Piraquara.