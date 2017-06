Veja 5 lugares para assistir a Champions League

Redação Bem Paraná com assessoria

02/06/17 às 14:50

(foto: Divulgação)

Neste sábado (03), o mundo estará de olhos no Estádio Nacional de Gales, em Cardiff, no País de Gales, onde será realizada a final da Champions League, entre Juventus e Real Madrid. Em Curitiba vários estabelecimentos vão transmitir a partida. Para atrair o público, os empreendimentos apostam em ações especiais. Separamos cinco opções para que os amantes do futebol não percam nenhum lance.

- O bar Simples Assim (R. Alferes Ângelo Sampaio, 1671) abrirá a partir das 15h para receber os amantes do futebol. Durante o período da partida, os chopes de 475ml sairão por R$10. Alguns dos destaques da casa são a batata frita flambada com quatro queijos; o bolinho de linguiça Blumenau; e a tabua de picanha ao shoyo com pão de alho.

- Na Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nacar, s/n), um dos centros gastronômicos de Curitiba, o Bávaro irá transmitir ao vivo o jogo a partir das 15h. Serão 04 televisões de 60 polegadas espalhadas pelo estabelecimento que terá à venda Chopp Pilsen a R$9.90.

- O Sheridans Irish Pub (R. Bpo. Dom José, 2315) vai receber os apaixonados por futebol a partir das 15h. A entrada no bar é de graça até às 19h. Durante o jogo, os clientes irão concorrer a duas camisetas oficiais.

- A Mercadoteca (Rua Paulo Gorski, 1309) exibirá a partida em um telão montado no pátio do estabelecimento. O espaço abre às 10h.

- O Madero Sports Bar (Rua Cel. Dulcídio, 95) irá receber o público em um clima total do futebol. O jogo será exibido em dois telões e 20 TV’s de 70 polegadas, assim ninguém perderá o trajeto da bola. O restaurante estará aberto a partir das 11h45.