Fãs preparam 'pegação coletiva' contra fim de 'Sense8'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de "Sense8" estão indignados com do cancelamento da série pela Netflix, anunciado nesta quinta (1º), mas resolveram fazer amor, não guerra. Eles organizam para domingo (4), às 17h, no vão do Masp, um protesto heterodoxo: uma "pegação coletiva". No Facebook, o evento já tem cerca de 6.000 pessoas confirmadas e 12 mil "interessadas".

O evento é uma referência às cenas com orgias na série. Com poderes para se conectar, os personagens da série de conectam de forma paranormal para fazer sexo uns com os outros. Na página do evento, os fãs se dividem entre os inconsoláveis e os que nem gostavam do programa, mas confirmaram presença "só por causa da pegação". "Não sei o que é 'Sense8', mas sei o que é suruba. Tô dentro!", comenta uma participante.