Curitibano vai pilotar “obra de arte” em Macau

Farfus (de macacão branco) é apresentado ao Art Car (foto: Divulgação/BMW)

Após correr as 24 Horas de Nürburgring em dois carros, alcançando o 4º lugar com um deles, no último fim de semana, o curitibano Augusto Farfus seguiu direto para a China, onde participou de um importante evento com a montadora bávara, na quarta-feira (31 de maio). No Minsheng Art Museum, em Pequim, foi apresentado o novo Art Car da BMW, modelo M6 GT3, com o qual o brasileiro irá correr o FIA GT Would Cup no icônico traçado de rua de Macau, em novembro.

Essa é apenas a 18ª vez que a BMW convida um artista para transformar um de seus carros em uma verdadeira obra de arte. A responsável por essa edição do Art Car é a artista multimídia chinesa Cao Fei, que usou de artifícios de realidade aumentada e virtual, para abordar o futuro da mobilidade, como veículos de condução autônoma, carros aéreos e digitalização. O trabalho consiste em três componentes diferentes: um vídeo focado em um praticante espiritual viajando no tempo, recursos de realidade aumentada que retratam partículas de luz coloridas, acessíveis através de um aplicativo dedicado (na App Store, busque por "BMW Art Car #18") e o modelo BMW M6 GT3 em sua pintura original em carbono preto. Assim, a artista escolheu uma abordagem sem precedentes e imersiva, capacitando o espectador a se envolver com o trabalho artístico através de tecnologia de ponta. Esse é o segundo Art Car que Farfus pilota nesse ano, já que, em janeiro, ele disputou as 24 Horas de Daytona com um carro personalizado pelo norte-americano John Baldessari.

Durante o verão chinês, o carro ficará exposto no BMW Experience Shangai, um centro de experiências de marca e pilotagem, e então vai para a pista entre os dias 17 e 19 de novembro, para o FIA GT World Cup em Macau.

O evento, que acontece junto da "Copa do Mundo de Formula 3", não é novidade para Farfus, e o curitibano tem um histórico vencedor no desafiador Circuito da Guia. Quando corria no WTCC, Farfus venceu logo em sua estreia nesta pista, em 2005, quando ainda competia pela Alfa Romeo, após ter largado na pole-position, sendo um dos poucos pilotos a triunfar em sua primeira tentativa. No histórico geral da sua participação pelo Mundial de Carros de Turismo, Augusto conquistou duas vitórias em Macau (2005 e 2009). O traçado de mais de 6 quilômetros mescla trechos estreitos e curvas travadas, com uma longa e larga reta, exigindo bastante dos pilotos, o que deixa Farfus animado para a disputa no fim do ano.

Por enquanto, já de volta à Europa, Augusto Farfus se prepara para a terceira etapa do DTM, que acontece entre os dias 16 e 18 de junho, em Budapeste, na Hungria.

Augusto Farfus:

"É uma grande honra para mim correr com o BMW Art Car feito pela Cao Fei, o 18º membro da coleção de Art Cars da BMW. Estou extremamente orgulhoso de ter a chance de dirigir meu segundo Art Car neste ano. Isso é absolutamente único para um piloto. Gosto muito da pista de Macau, tenho um bom histórico lá, então estou ansioso para mergulhar mais profundamente neste projeto e aprender mais sobre as ideias da artista e sua filosofia por trás disso".

Cao Fei, artista chinesa, responsável pelo 18º BMW Art Car:

"Para mim, a luz representa os pensamentos. Como a velocidade dos pensamentos não pode ser medida, o Art Car #18 questiona a existência dos limites da mente humana. Estamos entrando em uma nova era, onde a mente controla diretamente objetos e onde os pensamentos podem ser transferidos, como operações não tripuladas e inteligência artificial. Que atitudes e temperamentos detêm a chave para abrir o portal para a nova era?".