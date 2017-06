Paraná recebe o Campeonato Brasileiro de Motocross

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

02/06/17 às 15:06 Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

(foto: Divulgação/Cbm.esp.br)

Considerado o maior Campeonato da modalidade na América Latina, a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross acontecerá nos dias 3 e 4 de junho na Cidade de Cornélio Procópio (PR). A entrada será 1 quilo de alimento não perecível e será arrecadado na entrada do evento.

A etapa de abertura contará com todas as categorias em disputa pelo Campeonato Brasileiro de Motocross: MX1, MX2, MX3, Junior, MX2-Junior, 230cc Nacional, MX4, MX5, MXF, 65cc, 50cc.

A cidade paranaense que será sede da 1ª etapa da competição, fechou a Temporada em 2016. As disputas serão realizadas no Centro de Treinamento das Corujas, no Parque de Exposições Arthur Höffig, localizado na BR-369 KM. 83 - Rodovia Mello Peixoto.

Os principais pilotos do Brasil estarão presentes na etapa. Além dos brasileiros, alguns competidores estrangeiros estão confirmados para a temporada, vindo de países como Letônia, Portugual, Espanha, Inglaterra, Equador, Venezuela e Paraguai.

"Minha preparação vem sendo muito boa. Eu fiz nesse começo de ano algumas corridas fora do Brasil e estou treinando muito forte. Minha expectativa é buscar um pódio para fazer uma boa base e começar o campeonato da melhor maneira", conta o equatoriano Jetro Salazar que é o atual campeão da principal categoria da competição, a MX1.

"Me preparei bem para esta etapa. Ano passado me dei bem na pista de Cornélio Procópio e esse ano quero repetir o feito e sair com a vitória", conta o atual campeão da MX2, Fábio Santos.

O Campeonato tem patrocínio oficial de Honda, Yamaha, Rinaldi e IMS. A temporada ainda terá o apoio da Mobil.