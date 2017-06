Brasil perde para Polônia em estreia na Liga Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina estreou com derrota na Liga Mundial de Vôlei. Nesta sexta-feira (2), a equipe agora comandada por Renan Dal Zotto perdeu para a Polônia por 3 sets a 2, com parciais de 20/25, 25/20, 25/19, 22/25 e 8/15 em Pesaro, na Itália.

Dal Zotto estreou nesta sexta (2) em jogos oficiais como substituto de Bernardinho já com a grande responsabilidade de defender a supremacia do Brasil na Liga Mundial. Até agora são nove títulos conquistados. A Itália está logo atrás, com uma taça a menos.

Os primeiros sets foram concorridos. O Brasil acabou levando a pior no início e perdeu por 20 a 25, mas conseguiu se recuperar em seguida com o mesmo placar. Então, o grupo de Dal Zotto virou o jogo por 2 sets a 1, por 25 a 19. A terceira parte do confronto foi também disputada. O Brasil até abriu vantagem logo no início, mas a Polônia encostou e venceu por 25 a 22.

No set decisivo, os adversários do Brasil adquiram vantagem no início, a mantiveram e perderam por 15/8. O Brasil está em Pesaro, na Itália, e agora joga neste sábado (3) contra o Irã, às 12 horas (de Brasília).

No domingo (4), a equipe verde e amarela enfrenta os anfitriões da etapa, a seleção italiana, às 9 horas (de Brasília).

Na Liga Mundial, as seleções são divididas em grupos e fazem três etapas classificatórias em cada sede: Itália, Bulgária e Argentina. A fase final será disputada no Brasil, na Arena da Baixada (Curitiba) e a seleção brasileira já está classificada antecipadamente por ser país-sede da etapa.