"Vamos jogar sem medo do Real Madrid", promete Daniel Alves

ALEX SABINO, ENVIADO ESPECIAL CARDIFF, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - Daniel Alves vai completar 100 jogos na Liga dos Campeões neste sábado (3). Na final do torneio, em Cardiff, ele joga pela Juventus (ITA) contra o Real Madrid (ESP) em busca de outros recordes. Ele pode se tornar o brasileiro com mais títulos da competição (quatro).

O primeiro jogador a conquistar três vezes a Tríplice Coroa (a liga nacional, a copa e a Liga dos Campeões em uma mesma temporada). Ele venceu a Tríplice Coroa em 2009 e 2011 pelo Barcelona.

Foi campeão do principal torneio europeu em 2009, 2011 e 2015, todos pelo clube espanhol. Há também o fator pessoal. Seria uma resposta para os dirigentes do Barcelona, que não fizeram questão de mantê-lo no ano passado, quando apareceu a oferta da Juventus. Ele pede para que a equipe atue com coragem contra o Real Madrid que o técnico italiano, Massimo Allegri, disse ser o favorito por ser o atual campeão.

"Vamos jogar sem medo da história do Real Madrid. Sem medo dos títulos que ganhou. Temos de ser ousados", explicou, deixando implícito o desejo de que sua equipe não atue na retranca contra o ataque que deve ser formado por Cristiano Ronaldo, Benzema e Isco. Recuperado de lesão, Gareth Bale deve entrar no segundo tempo.

"Estamos preocupados com todas essas possibilidades. Pode ser um jogo de 90 minutos", disse Allegri. Durante conferência de imprensa em Cardiff, o lateral brasileiro brincou com as perguntas a respeito da idade. Aos 34 anos, diz que não vai perder o sono por causa de mais uma decisão ou pela possibilidade de chegar a recordes.

"Você tem de fazer sempre uma história nova. Quando está em um esporte de equipe, o objetivo final é fazer a equipe ganhar. Minha preocupação é continuar nesse nível. Sou um eterno aprendiz", completa.