'Samba de Bamba' volta à Caixa Cultural em Curitiba

(foto: Divulgação)

A Caixa Cultural começa a quinta temporada do projeto Samba de Bamba com o show do cantor e compositor carioca Vidal Assis. A apresentação acontece na próxima terça-feira, dia 6, às 20 horas, na Caixa Cultural (R. Conselheiro Laurindo, 280 - Centro). Na ocasião o sambista, acompanhado por um quarteto musical, vai mostrar ao público curitibano um show inédito preparado especialmente para o projeto que inclui músicas de seu CD de estreia, Álbum de Retratos, ao lado de sambas de sua memória afetiva. O projeto, com patrocínio da Caixa, realiza, até dezembro, uma série de dez shows com os expoentes da nova geração do samba brasileiro.

Carioca e brasileiríssimo em sua abrangência de sotaques, Vidal Assis é um cantor de timbre veludoso e compositor de talento da nova geração da música popular brasileira. Suas composições transitam por diversos ritmos brasileiros, como o samba, o choro, a valsa, o baião, o xote, a toada, a modinha, o ijexá, o afoxé, a marcha-de-rancho e as canções. Desde 2006, suas canções vêm sendo gravadas por nomes como Teca Clazans, Áurea Martins, Zezé Gonzaga, Fabiana Cozza e Moyseis Marques.

Bem-vindo no mundo do samba, o musico já coleciona elogios vigorosos como do parceiro Hermínio Bello de Carvalho: “Vidal Assis, como cantor e compositor, é um dos nomes mais promissores dessa geração”; e, também, do escritor e pesquisador de música Ruy Castro: “Vidal Assis é a prova de que a música popular brasileira é indestrutível. Um compositor ligado pelo umbigo ao samba e pelo coração às tradições musicais do Brasil. Vidal tem como padrinho Elton Medeiros. E não é à toa que suas melodias receberam letras de Hermínio Bello de Carvalho”

O CD Álbum de Retratos, além dar nome a uma das faixas, refere-se tanto aos personagens que saltam da poesia de Hermínio (como Clementina de Jesus, Mário Lago, Carlos Drummond de Andrade, Ataulfo Alves e Noel Rosa) quanto aos retratos rítmicos e harmônicos das melodias de Vidal Assis, que, no disco, destila a brasilidade de estilos como o samba de roda, o samba dolente, o samba de partido-alto, o baião, o afoxé, a capoeira e a toada. As canções Vidal e Hermínio tratam de sentimentos universais.

Samba de Bamba

O coordenador e curador do Samba de Bamba, o jornalista e crítico musical Rodrigo Browne, explica que o projeto chega a mais uma temporada com a mesma proposta e vitalidade de sua primeira edição. Ele conta que apresentar a nova geração de intérpretes, músicos e compositores do nosso gênero musical mais popular tem sido uma tarefa prazerosa e ao mesmo tempo delicada. “A cada ano que passa, vão surgindo novidades em todos os cantos do país. E é sempre bom poder revelar ao público essa constelação de futuras estrelas – todas brilhantes”.

Assim, a seleção de convidados para o projeto o critério da qualidade vale para todos os artistas. “O que faz a diferença é a forma como eles traduzem nossa música mais autêntica. A cadência, a pegada, o sotaque e as características regionais podem ser diferentes... mas em comum os novos bambas possuem a paixão pelo samba, respeitando seu passado e apontando novos caminhos”, considera Browne.

O projeto, traz em cada apresentação um formato semelhante com o que ele já realiza há 21 anos no seu programa Samba de Bamba na rádio E-Paraná FM, em Curitiba. Durante a transmissão os sambistas convidados comentam a escolha de seus sambas prediletos. “No palco, durante o show, cada artista vai fazer o mesmo, contando o porquê de suas escolhas e quais são suas influências. Acredito que, assim, o público possa conhecer um pouco mais do processo criativo de cada sambista e da própria história do samba”, finaliza Browne.

A próxima atração é a sambista paranaense Maytê Corrêa, dia 04 de julho.

Serviço - Projeto Samba de Bamba. Apresentação musical do cantor e compositor Vidal Assis

Quando: Dia 06 de junho, terça-feira, às 20 horas

Local: CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro

Hora: 20h

Duração: 90 minutos

Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia - conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA)