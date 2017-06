Protetores podem inscrever animais para serem adotados

(foto: Divulgação/Cesar Brustolin/SMCS)

Protetores de animais e ONGs ligadas à causa podem inscrever cães para serem adotados na segunda edição da feira Amigo Bicho do ano, que acontece no sábado (10/6), no Parque Barigui, próximo ao Salão de Atos. As inscrições serão feitas apenas por e-mail.

Serão aceitas inscrições a partir das 8h da próxima segunda-feira (5/6) até as 17h de terça-feira (6/6). O limite é de cinco animais por protetor/ONG. O e-mail para envio das informações dos animais é protecaoanimal@smma.curitiba.pr.gov.br.

Os animais devem estar castrados, vacinados e desverminados. Os responsáveis terão que levar cercadinho, jornal, ração e água. Os animais adotados receberão identificação por microchip da Rede de Proteção.

Guarda responsável

Mais de 50 animais já foram adotados em feiras promovidas ou apoiadas pela Rede de Proteção Animal neste ano. Durante os eventos, além da identificação, a divisão promove sensibilização para a guarda responsável e contra o abandono.