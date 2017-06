Paraná Clube chega a 31 reforços na temporada 2017

Rafhael Lucas: sexto reforço para a Série B e 31º em toda a temporada (foto: Franklin de Freitas)

O Paraná Clube chegou a 31 reforços para a temporada 2017 com a chegada do centroavante Rafhael Lucas, 24 anos, emprestado pelo Coritiba. Desse total, 25 foram contratados antes ou durante o Campeonato Paranaense. Outros seis chegaram para a Série B.

Além de Rafhael Lucas, vieram para a segunda divisão nacional o zagueiro Wallace, o lateral-esquerdo Assis, o lateral-direito Cristovam, o atacante Minho e o centroavante Daniel Morais.

A conta não inclui entre os 31 reforços jogadores que retornaram de empréstimo, como os atacantes Robson, que voltou do São Paulo, e Vitor Feijão, que estava no Coritiba em 2016.

Entre os jogadores escalados com frequência em 2017, apenas três estavam no clube no ano passado: o goleiro Marcos e os volantes Leandro Vilela e Jhony.

OS 31 CONTRATADOS PELO PARANÁ EM 2017

Goleiros: Léo (São Paulo) e Douglas Baldini (Araçatuba-SP)

Zagueiros: Brock (Brasil de Pelotas), Rayan (ASA), Airton (Luverdense), Artur (América-MG), Wallace (Mirassol-SP), Lucas Kal (São Paulo)

Laterais: Junior (ASA), Igor Carius (ASA), Kaike (Internacional), Assis (Novo Hamburgo-RS), Cristovam (JMalucelli)

Volantes: Gabriel Dias (Palmeiras e Bragantino), Alex Santana (Criciúma e Guarani), Maycon Canário (Paranavaí)

Meias: Renatinho (Guarani e Atlético-PR), Jonas Pessalli (Grêmio e Neftchi-AZJ), Zezinho (Ceará e Atlético-PR) e Guilherme Biteco (Ceará),

Atacantes: Ítalo (Guarani), Bruno Cantanhede (São Paulo), Matheus Carvalho (Atlético-GO), Bentancourt (Defensa y Justicia-ARG), Felipe Alves (Joinville e Tombense), Nathan (Brasil de Pelotas e Ceará), Pedro Bortoluzo (São Paulo), Rafinha (Audax-SP), Daniel Morais (América-RN), Minho (Rio Branco-PR) e Rafhael Lucas (Mirassol e Coritiba)

Rafhael Lucas — Revelado na base do Coxa, o atacante Rafhael Lucas estava emprestado para o Mirassol no início de 2017. Ele atuou em 12 rodadas do Paulistão (apenas uma vez como titular) e marcou um gol.

Em 2016, teve bom desempenho pelo Goiás no campeonato estadual,com 7 gols em 16 jogos. Na Série B, porém, só fez um gol em 12 partidas e acabou deixando o clube. Em seguida, foi emprestado pelo Coxa para o Fortaleza, para a Série C. Disputou apenas dois jogos pelo clube nordestino.

Em 2015, Rafhael Lucas foi o artilheiro do Campeonato Paranaense, com 12 gols em 11 jogos. Foi sua primeiro oportunidade como titular no Coritiba. Nas demais competições do ano (Copa do Brasil e Brasileirão), porém, o jogador não teve bom desempenho: 5 gols em 31 jogos.

O jogador tem contrato com o Coritiba até dezembro de 2019. No início da negociação, o Paraná tentava o empréstimo do atacante com o clube alviverde pagando 50% dos salários. No entanto, não há informações detalhadas sobre essa questão contratual.