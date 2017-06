Após troca de comando de partido, Irlanda terá seu primeiro premiê gay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fine Gael, partido de centro-direita que governa a Irlanda, elegeu nesta sexta-feira (2) como seu novo líder Leo Varadkar, que é gay e filho de um imigrante indiano. Ele deverá se tornar premiê do país nas próximas semanas. Varadkar, atual ministro da Proteção Social, derrotou seu rival Simon Coveney em uma disputa interna do partido convocada após o premiê Enda Kenny anunciar sua renúncia no mês passado. Kenny deve se manter no cargo enquanto mantém negociações com outros partidos da coalizão governista antes de o Parlamento oficializar Varadkar como novo premiê. A votação está programada para acontecer no próximo dia 13. Com a confirmação de seu nome, Varadkar deve se tornar o primeiro premiê abertamente gay e integrante de minoria étnica da Irlanda, país majoritariamente católico e conservador. Ele, que tem 38 anos, também será o premiê mais jovem da história do país. "Se minha eleição hoje demonstra algo, é que o preconceito não tem lugar nesta república", declarou Varadkar sob aplausos após sua eleição. "Sei que quando meu pai viajou 8.000 km para construir uma casa nova na Irlanda, duvido que ele tenha sonhado que um dia seu filho cresceria para virar o líder do país e, apesar de suas diferenças, que seu filho seria julgado por suas ações, não sua identidade.", acrescentou. "Hoje, todos os pais orgulhosos na Irlanda podem ter grandes sonhos para suas crianças." A eleição de Varadkar sinaliza mudanças sociais rápidas na Irlanda. O país, que criminalizava a homossexualidade até 1993, foi o primeiro do mundo a reconhecer o casamento igualitário por meio de plebiscito, em 2015. Opositores consideram que a escolha dele para premiê levará o governo da Irlanda mais para a direita. "Leo Varadkar é um conservador. O Fine Gael será levado ainda mais para a direita sob sua liderança e isso só pode representar mais dificuldades para pessoas comuns", declarou Gerry Adams, líder do partido Sinn Fein, de esquerda.