Adolescente de 17 anos é detido com arma e carro roubado

(foto: Polícia Civil)

Um adolescente de 17 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em crimes de roubos a pessoas e veículos, foi apreendido na tarde de quinta-feira (1º), no bairro Campo de Santana, em posse de um Gol branco, proveniente de um furto ocorrido há três dias no bairro Pinheirinho. A ação foi realizada pela equipe do 13º Distrito Policial (DP) da Capital com o apoio da Polícia Militar.

