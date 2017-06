Pisão no pé causa tumulto e 14 ficam feridos em estação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma briga entre dois passageiros no horário de maior fluxo do sistema de transporte sobre trilhos da capital paulista espalhou pânico entre os usuários e deixou 14 pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (2). O problema começou com um pisão no pé, ocorrido por volta das 8h30, na passarela interna da estação Pinheiros, que liga a linha 4-amarela do metrô à linha 9-esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Um agente de segurança, de 29 anos, estava seguindo rumo a Osasco, na Grande São Paulo, quando um homem pisou em seu pé a ponto de tirar o tênis que calçava. Ele olhou para trás e o homem perguntou: "o que foi?" e já pegou em seu colarinho, segundo seu depoimento à polícia. A camisa foi rasgada. Nesse momento, os passageiros que estavam em volta se afastaram e derrubaram o gradil que separava o fluxo de pessoas. Alguém gritou "tiro" e teve correria.

Pessoas foram pisoteadas e uma senhora chegou a machucar a cabeça e foi encaminhada para um hospital da região. Os 14 passageiros que se feriram –todos sem gravidade– na confusão foram levados socorridos por agentes da CPTM e da ViaQuatro, concessionária responsável pela linha 4-amarela do metrô.

Oito pessoas foram levados para o pronto-socorro da Lapa, e as demais para os hospitais Bandeirantes e São Luis. Um dos envolvidos na briga prestou depoimento no 14º DP (Pinheiros), o nome dele, porém, não foi informado. De acordo com a advogada, Bianca de Oliveira, ele não teve nada a ver com a agressão e está assustado. A CPTM e a ViaQuatro informaram que o tumulto não provocou danos materiais nas estações e nem atrapalhou a circulação das composições.