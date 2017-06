Memorial de Curitiba recebe 16 grupos folclóricos alemães neste domingo

(foto: SMCS)

Grupos folclóricos alemães de Curitiba e de outras cidades fazem a festa deste domingo (4/6) no Pavilhão Étnico, novo programa da Fundação Cultural de Curitiba para valorizar a cultura das etnias da cidade. O Memorial de Curitiba é o palco das apresentações que acontecem das 9h às 13h, com entrada gratuita.

As apresentações deste domingo fazem parte da programação da Tanzboden, festividade realizada a cada dois anos pela comunidade alemã, com coordenação do grupo folclórico Concordias Germanische Volkstanzgruppe (Grupo Folclórico Germânico Concórdia). Este ano, a Tanzboden conta com a participação de 16 grupos de dança de Curitiba e de outras cidades paranaenses e catarinenses de forte tradição alemã – Entre Rios, Rolândia, Treze Tilhas, Blumenau, Jaraguá do Sul e Pomerode.

O festival do Grupo Concórdia, que está em sua terceira edição, foi criado para incentivar a arte da dança folclórica, bem como resgatar e divulgar as manifestações de cultura popular e as tradições germânicas transmitidas de geração em geração. Os grupos representam diferentes regiões da Alemanha, Áustria e Suíça, com seus trajes e danças característicos.

O Pavilhão Étnico tem outras atrações programadas para o mês de junho. No dia 11, as atrações serão grupos folclóricos espanhol e ucraniano.

Serviço: Pavilhão Étnico-Tanzboden - apresentações de 16 grupos folclóricos alemães

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79, Centro Histórico, São Franscisco)

Data e horário: domingo (4/6), das 9h às 13h

Entrada gratuita