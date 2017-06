Curitiba celebra Dia do Meio Ambiente com produtos feitos por refugiados

A horta do ISAE (foto: Divulgação)

Nesta segunda-feira, dia 05 de junho, Dia do Meio Ambiente, o ISAE — Escola de Negócios vai oferecer uma programação gratuita, aberta a comunidade, com foco no desenvolvimento sustentável. Entre as atrações, comida síria e artesanato, produtos feitos por refugiados que vivem em Curitiba e foram atendidos pelo programa Uaná — projeto de voluntariado da instituição que permite aos professores e alunos aplicarem seus conhecimentos de gestão em diversas organizações, e que vem realizando um trabalho focado em pessoas refugiadas.

Outra atividade programada é a oficina “Como ter a sua própria horta orgânica”, que vai ensinar aos participantes como plantar, cultivar e manter uma horta em casa. O Dia do Meio Ambiente também terá oficina sobre Gestão Ambiental (parte do programa Perspectivação, que traz experiências de aprendizagem relacionadas a uma situação real) e lançamento do Relatório de Sustentabilidade 2016.

Entre as atrações culturais, show com a banda The Masters, formada por professores do ISAE, e a exposição fotográfica “Relatório de Sustentabilidade”. Todas as atividades programadas visam criar reflexão sobre a sustentabilidade de maneira integral, filosofia que faz parte do DNA da instituição, que é signatário do Pacto Global, da ONU, e do PRME (Princípios para a Educação Sustentável).

O Dia do Meio Ambiente ocorre na sede do ISAE (Av. Visconde de Guarapuava, 2.943), no dia 5 de junho, das 17h às 22 horas. Para participar das oficinas gratuitas, é necessário se inscrever pelo e-mail: perspectivacao.curitiba@isaebrasil.com.br. Mais informações pelo e-mail eventos@isaebrasil.com.br e pelo telefone (41)3388-7817.