Sete ruas de Curitiba ganham asfalto novo

Em menos de um mês, sete importantes ruas de Curitiba foram revitalizadas com o serviço de reciclagem e produção de massa asfáltica da Usina de Asfalto Norte, reativada em março pela Prefeitura. Desta vez os trabalhos foram iniciados na rua Fernando Souza Costa, importante ligação do Fazendinha e um dos pedidos mais antigos dos moradores da região. A aplicação do asfalto novo deverá ser feita em dez dias no trecho de 1,3 quilômetros, entre as ruas Vereador Elias Karam e João Bettega.

O prefeito Rafael Greca esteve vistoriando a obra da recicladora na rua Fernando Souza Costa. “Mais uma obra da nossa gestão em uma importante ligação do bairro Fazendinha que está sendo pavimentada com asfalto de qualidade feito em nossa usina de asfalto. Vamos agora vencer as dificuldades, recuperar a Prefeitura e fazer asfalto em muitas ruas da cidade”, afirmou o prefeito, que estava acompanhado do vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, Eduardo Pimentel.

O empresário Christian Meza Lopes disse que a revitalização do pavimento da Fernando Souza Costa era um pedido antigo dos moradores. “A gente lutou muito por essa obra, inclusive fazendo pedidos em audiências públicas. Agora o trânsito vai melhorar e contribuir para o desenvolvimento do nosso bairro”, afirmou.

Além da Fernando Souza Costa, foram revitalizadas as ruas Hipólito da Costa (Boqueirão), Vereador Ângelo Burbello (Umbará), Goiânia (Cajuru), Raggi Izar (Boqueirão), Engenheiro João Kloss (Tatuquara) e Jornalista Emílio Zolá Florenzano (Tatuquara).

A Usina de Asfalto Norte foi reativada em março. Com a unidade novamente em funcionamento, o custo com pavimentação para município foi reduzido em 30%. “A pavimentação é o principal pedido da população durante as audiências públicas promovidas pela nossa gestão. Por isso, junto com a saúde, terá uma atenção especial da nossa administração”, afirmou Eduardo Pimentel.

A manutenção que está sendo feita com a recicladora de asfalto. Este equipamento remove e tritura o asfalto danificado, misturando com cimento. Esta mistura é umedecida e prensada, formando uma base de concreto, que recebe uma camada de asfalto. Este procedimento aumenta a durabilidade do pavimento, dando mais segurança e conforto aos motoristas e aos ônibus do transporte público.

Mais pavimentação

Outra rua vistoriada por Greca e por Pimentel foi a Raul Pompéia, que passa por revitalização. A obra ficou parada na gestão passada e retomou o trabalho neste ano.. O administrador regional Gerson Gunha também acompanhou a visitoria.

Eduardo Pimentel destacou ainda que a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado vão formalizar dois convênios para recuperar 90 quilômetros de ruas de asfalto da cidade. Serão investidos R$ 61 milhões na restauração de 164 vias onde o pavimento está muito desgastado. “Temos hoje uma grande parceria com o governo estadual e federal que viabiliza importantes obras para o município de Curitiba. Já é a sexta rua que recuperamos em menos de um mês. Mais uma demonstração do nosso compromisso com a população de Curitiba”, afirmou.