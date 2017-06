Quarta edição do Festival de Inverno do Centro Histórico acontece este mês

Termômetros com temperaturas baixas e programação em alta. Assim é o mês de julho em Curitiba. Pelo quinto ano consecutivo a capital mais fria do Brasil vai receber o Festival de Inverno do Centro Histórico. Neste ano o evento acontece de 7 a 23 de julho. O objetivo do evento é promover atrações e ações que façam curitibanos e turistas realmente curtirem e viverem o inverno e a cidade. Para isso, a Associação de Empresários do Centro Histórico, realizadora do Festival, está montando uma programação recheada de gastronomia, cultura, serviços e bem-estar.

A estreia do Festival de Inverno será no dia 07 de julho, no Memorial de Curitiba. Também já estão confirmados os Circuitos da Cerveja, que reforçam o culto às cervejas artesanais, característica muito forte de Curitiba. Também estão na programação o Dia do Chá e o Dia do Mate, erva tradicional dos paranaenses.

“O Festival de Inverno do Centro Histórico já é um evento que faz parte do calendário oficial da cidade e temos muito prazer em ser parte disso. É uma grande festa para celebrar a nossa cidade, a nossa cultura e o que temos de melhor. Esperamos que curitibanos e turistas participem e aproveitem tudo o que o Centro Histórico e Curitiba têm a oferecer”, afirma Maria Bonamigo, presidente da Associação de Empresários da região.

A programação completa do Festival será divulgada em breve. A realização do Festival de Inverno do Centro Histórico é da Rede Empresarial com o apoio da Fundação Cultural de Curitiba, Instituto Municipal de Turismo, Fecomércio, Sesc, Senac, Curitiba Free Walking, Curta Curitiba, Empreendedorismo Rosa, Projeto Polvo Solidário, Grupo Pulse, Grupo As Fiandeiras, Museu Paranaense, Tribal Brasil. Moncloa, Chá Contigo, Muralzinho de Ideias, Criança na Plateia, Contarde, Pintando na Calçada.