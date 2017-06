Curitiba recebe seletiva para o Mister Universo

Mib Oliveira, campeão paulista de 2017 (foto: Divulgação/HTPro)

Curitiba recebe neste sábado (dia 3) o Campeonato Brasileiro WFF, evento organizado pela World Fitness Federation Brasil. A competição será realizada no auditório do Colégio Marista Santa Maria, Rua Prof. Joaquim de Matos Barreto, 98, e valerá como seletiva para o Mister Universo Rio 2017. Os três primeiros colocados de cada categoria terão vaga no torneio internacional no Rio de Janeiro.

Os ingressos custam R$ 30. Mais informações pelo Whatsapp 41-99938-0761.

O fisiculturista Mib Oliveira, 33 anos, conquistou o título do Campeonato Paulista WFF há um mês e estará em Curitiba para a disputa. “A motivação é muito maior quando você inicia uma temporada com vitória, para retomar aos treinos e dieta com a certeza de que está no caminho certo”, disse Mib.