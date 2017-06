PF apreende papéis que reforçam elo de Temer com coronel investigado

RUBENS VALENTE E REYNALDO TUROLLO JR. BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal apreendeu na empresa do coronel da Polícia Militar João Baptista Lima Filho, em São Paulo, documentos que reforçam a ligação do policial com o presidente Michel Temer. Os papéis tratam da campanha eleitoral de Temer em 2002 e da obra de reforma da casa de uma das filhas do presidente, Maristela Temer.

Procurado pela reportagem, o Palácio do Planalto confirmou que Lima Filho "colaborou" com campanhas eleitorais de Temer e que Maristela procurou a empresa do coronel para obter um orçamento sobre uma reforma do imóvel, localizado no bairro paulistano de Alto de Pinheiros, mas acabou desistindo do negócio devido ao valor da proposta, que seria alto demais. A obra teria sido realizada por outra empresa.

A sede da empresa de Lima Filho, a Argeplan Arquitetura e Engenharia, localizada na Vila Madalena, na capital paulista, virou um dos alvos da Operação Patmos, deflagrada no último dia 18, porque dois delatores da empresa de carnes JBS afirmaram, em acordo de delação, que foi entregue R$ 1 milhão nas mãos do coronel Lima Filho, durante a campanha de 2014, como parte de um suposto acordo feito entre Joesley Batista, um dos donos da JBS, e Temer. O presidente é alvo de inquérito aberto no STF (Supremo Tribunal Federal) por causa da delação dos executivos da JBS.

Um dos delatores, Florisvaldo Caetano de Oliveira, afirmou ter mantido dois encontros com Lima Filho para lhe entregar o dinheiro, em espécie. A localização dos papéis em nome de Temer e de sua filha confirma um trecho do depoimento do delator, que relatou aos investigadores que o coronel "era conhecido como sendo de alguém ligado a Michel Temer".

Um dos papéis encontrados pela PF foi, segundo descrição nos autos, "um projeto de reforma de imóvel com o nome de Maristela Temer" em Alto de Pinheiros. Também foi apreendido um "saco plástico com envelope pardo contendo planilha com movimentações bancárias, programação de pagamento do escritório político - Deputado Michel Temer, históricos pagamento e de candidatura da eleição de 2002".

Foram coletados ainda na empresa "impressos e recortes com matérias sobre corrupção e propina", um "conjunto de matérias de jornais e revistas ligadas principalmente ao presidente Temer" e documentos de operações financeiras em moeda estrangeira e contratos de câmbio. Os policiais também encontraram trechos de um processo judicial do Rio de Janeiro iniciado a partir da Operação Radioatividade, uma das fases da Operação Lava Jato, para investigar as obras da usina nuclear de Angra 3.

A operação levou à prisão, por acusação de recebimento de propina, do então presidente da estatal Eletronuclear, Othon Pinheiro. Essa investigação apurou que a empresa do coronel Lima Filho também participa de um dos contratos relativos à obra de Angra 3.

A Argeplan é uma das subcontratadas da empresa finlandesa AF Consult Ltd., que em 2012 assinou um contrato de R$ 162 milhões para execução da obra. E-mails apreendidos pela Radioatividade mencionam o nome de uma pessoa identificada como "Lima" -que, para a PF, trata-se de referência ao coronel da PM- como alguém que participou do contrato relativo à usina nuclear.

OUTRO LADO — A Secretaria de Imprensa da Presidência da República afirmou, em nota enviada à reportagem nesta sexta-feira (2), que o coronel Lima Filho "colaborou com todas as campanhas eleitorais de Michel Temer, desde a primeira eleição em 1986. Era sua função auxiliar na parte administrativa, gerenciando a campanha e supervisionando a prestação de contas. Fez isso também na disputa por vaga na Câmara em 2002".

Segundo a Presidência, o imóvel citado nos papéis "pertence à filha de Michel Temer, Maristela Temer. Há cerca de dois anos, ela adquiriu o imóvel e o reformou, tudo isso com recursos próprios. Solicitou orçamento à Argeplan para fazer as alterações arquitetônicas na casa, mas considerou o custo apresentado elevado e decidiu fazer com outro prestador de serviços, que estimara valor menor para as obras".

Indagado se há relações de negócios entre Temer e Lima Filho, o Planalto respondeu que "são amigos e não mantêm relação comercial." Sobre as declarações dos delatores da JBS, a Presidência afirmou: "Jamais houve entrega de recursos ao coronel João Baptista Lima Filho a pedido de Michel Temer, neste endereço ou em qualquer outro". Procurado pela reportagem em seu telefone celular, Lima Filho não havia sido localizado nesta sexta-feira (2) até as 17h.