Fluminense faz promoção de ingressos contra o Vitória para fugir da crise

Paulo Batistella SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fluminense e Vitória fazem um duelo com cara de decisão neste sábado (3), às 18h, no Maracanã. A partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro servirá como reação para uma das duas equipes, que estão fugindo da crise. Os cariocas vêm de duas derrotas seguidas. No último sábado (27), o time das Laranjeiras perdeu por 3 a 2 para o Vasco. Três dias depois, o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil após perder em casa por 2 a 0 para o Grêmio. Já o Vitória não vence desde o dia 27 de abril, quando bateu o Bahia por 2 a 1 pela Copa do Nordeste. De lá para cá, foram seis jogos: três empates e três derrotas. Os baianos, que têm apenas um ponto na competição, ainda perderam por 1 a 0 para o Coritiba no último sábado, na Arena Fonte Nova. Os maus resultados em campo acenderam o sinal de alerta no Fluminense, e a direção decidiu convocar a torcida. Todos os setores do estádio terão ingressos promocionais a R$ 30 —o clube, inclusive, irá devolver dinheiro a quem já havia comprado entradas às arquibancadas Sul e Leste, respectivamente, por R$ 50 e R$ 40. “A direção está procurando fazer o melhor e o torcedor está entendendo. Foi incrível o comportamento da torcida na quarta passada [contra o Grêmio]. Amanhã [sábado] é um jogo para o torcedor botar a equipe no colo, é fundamental para nós”, avaliou o técnico Abel Braga. O Fluminense terá cinco desfalques, todos no departamento médico: o atacante Wellington Silva, o volante Pierre, o meia Sornoza, além dos zagueiros Gum e Renato Chaves. Em compensação, o volante Wendel, que sofreu um trauma no ombro esquerdo no último jogo, está liberado para atuar. Já o Vitória terá quatro reforços. O meia Gabriel Xavier, o zagueiro Kanu e o lateral direito Patric se recuperaram de lesão. Já o atacante Neilton, que veio do São Paulo, foi regularizado e já pode estrear pelo time de Petkovic. FLUMINENSE Diego Cavalieri; Lucas, Henrique, Nogueira e Léo; Orejuela, Douglas, Wendel e Gustavo Scarpa; Richarlison e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga VITÓRIA Fernando Miguel; Salino, Alan Costa, Fred e Thallyson; Uillian Correia, Patric e Cleiton Xavier; Pulinho, Neilton (Gabriel Xavier) e Kieza. Técnico: Petkovic Estádio: Maracanã, no Rio Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Horário: 18h de sábado