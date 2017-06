Nova novela das 7 terá Skank cantando Beatles na abertura

Mateus Solano, Camila Queiroz e Marcelo Serrado (foto: Reprodução / TV Globo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Pega Pega", nova novela das 19h da Globo, terá a banda Skank cantando "A Hard Days Night", dos Beatles, na abertura. A versão com o grupo brasileiro liderado por Samuel Rosa foi gravada especialmente para o folhetim. Além de Skank, Anitta, Anavitória e Shakira, entre outros destaques fazem parte da trilha sonora da novela. Segundo a Globo, "Pega Pega" é uma comédia romântica policial que irá "tratar a ética sob o ponto de vista de pessoas comuns". Escrita por Claudia Souto e com direção artística de Luiz Henrique Rios, a trama estreia na telinha nesta terça (6).

Confira a trilha sonora completa:

"A Hard Day's Night" Intérprete: Skank Autores: John Lennon e Paul McCartney

"Essa mina é louca" Intérpretes: Anitta e Jhamma Autores: Jhama e Pablo Bispo

"Nervous" Intéprete: Gavin James Autor: Gavin James

"Dengo" Intérprete: Anavitória Autora: Ana Clara Caetano

"I Will Survive" Intérprete: Gloria Gaynor Autores: Dino Fekaris e Freddie Perren

"Cutuca" Intérprete: Maria Rita Autores: Davi Moraes, Fred Camacho e Marcelinho Moreira

"Me Too" Intérprete: Meghan Trainor Autores: Jason Desrouleaux, Eric Frederic, Jacob Kasher Hindlin, Anders Peter Svensson e Meghan Trainor

"Só posso dizer" Intérprete: Nando Reis Autor: Nando Reis

"Eu sem você" Intérprete: Monique Kessous Autora: Monique Kessous

"Human" Intérprete: Rag'n'bone Man Autores: Rory Charles Graham e Jaime Hartman

"La Bicicleta" Intérpretes: Shakira e Carlos Vivies Autores: Andres Castro, Carlos Vives e Shakira Mebarak

"My Baby Just Cares For Me" Intérprete: Delicatessen Autores: Gus Kahn e Walter Donaldson

"Tempo em movimento" Intérprete: Lulu Santos Autores: Lulu Santos e Nelson Motta

"Now You Want Me Back" Intérprete: Ina Forsman Autores: Ina Forsman e Leino Tomi Mikael

"Se for pra mentir" Intérpretes: Chico Buarque e Roberta Sá Autores: Arnaldo Antunes e Cezar Mendes

"Tempo de menino" Intérprete: Pedro Luis e Erasmo Carlos Autor: Pedro Luis

"Sonífera Ilha" Intérprete: Pato Fu Autores: Branco Mello, Carlos Barmack, Ciro Pessoa, Marcelo Fromer e Toni Bellotto

"Vambora" Intérprete: Frejat Autora: Adriana Calcanhoto

"Quem sabe isso quer dizer amor" Intérprete: Milton Nascimento Autores: Lo Borges e Marcio Borges