Ceni não crê em desmanche, mas já tem lista de substitutos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo já acertou a venda do atacante Luiz Araújo ao Lille (FRA), e agora outras transações estão sendo especuladas. O técnico Rogério Ceni não crê em um possível desmanche, mas disse, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (2), que já tem uma lista de substitutos. "Desconheço, não acredito que saiam três jogadores de uma vez, não acredito. Mas a possibilidade de perder atletas no meio do ano é sempre calculada pela direção. Apesar disso, já tenho uma lista de atletas como sugestão, em algumas posições. Então se acontecer alguma saída, a diretoria vai repor", disse Ceni. Na última quinta-feira (1º), a reportagem confirmou uma proposta do Lille ao volante Thiago Mendes. Os franceses acenaram com 7,5 milhões de euros pelo atleta, que tem 80% dos seus direitos vinculados ao São Paulo, o restante é do Goiás. Além dele, o lateral esquerdo Júnior Tavares recebeu proposto do Ajax (HOL), que levou o atacante David Neres no início do ano por quase R$ 50 milhões. Tal como no caso de Thiago Mendes, o São Paulo não tem intenção de negociar o lateral. No entanto, não está descartada a possibilidade de uma transação ser fechada. Diante disso, Ceni assegurou que a diretoria tem soluções. "Acho que o mercado sempre oferece, basta saber se temos a condição financeira para executar uma compra dependendo da posição que é o jogador. Você não pode trazer um mais caro do que está vendendo. Mas ainda não tem nada concreto de saída", falou o treinador.