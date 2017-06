Mês de maio termina como o mais chuvoso dos últimos 12 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mês de maio terminou na última quarta-feira (31) como o mais chuvoso desde 2005 na capital paulista. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os 153,4 milímetros de chuva acumulados superaram em quase 130% a média histórica para o mês, que é de 66,8 mm. Mesmo sendo mais chuvoso em relação ao volume, maio foi dentro do normal em relação ao número de dias com registro de chuva, de acordo com o instituto.

No total foram oito dias chuvosos, sendo a média de 8,4 dias. Dois desses dias acabaram sendo responsáveis por mais da metade de todo o acumulado de chuva. O primeiro foi dia 19, quando uma área de baixa pressão favoreceu a formação de nuvens em todo o Estado, e o segundo foi dia 21, quando houve a passagem de uma frente fria. "Esse é um mês de transição em que acabou ocorrendo uma associação de sistemas diferentes. Um canal de umidade da Amazônia, que é mais comum durante o verão, e uma frente fria passando pelo oceano, mais típica do inverno", explica o meteorologista Franco Villela.

Desde 1943, quando começaram as coletas de dados do Inmet, este é o sexto mês de maio mais chuvoso da história. O recorde ocorreu em 1987, quando foram registrados 241,2 mm de chuva no mês. O trimestre mais seco do ano começa em junho e, segundo previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, deve ter precipitações dentro da média. As temperaturas também não deverão ter grande alteração em relação a anos anteriores, com média de temperatura mínima de 13,2°C e máxima de 22,7°C.

Veja os meses de maio mais chuvosos da história:

1987: 241,2

1988: 210,8

2005: 199,0

1983: 191,0

1976: 168,6

2017: 153,4

Fonte: Inmet