Rivas de Curitiba se reencontram em situações opostas no Brasileiro

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O principal clássico paranaense será disputado pela quarta vez em 2017. Coritiba e Atlético-PR se enfrentam neste sábado, às 16h, no estádio Couto Pereira, em situações opostas no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Coritiba, que atuará diante de sua torcida, é um dos primeiros colocados e pode até terminar a quarta rodada na liderança, o Atlético-PR vem fazendo fraca campanha, ainda não ganhou nenhuma partida e está na rabeira. O Coritiba vai em busca da terceira vitória na competição. Até agora, derrotou o Atlético-GO em casa e o Vitória fora, mas caiu diante do Santos na Vila Belmiro. O ponto forte do time alviverde tem sido a defesa, que só levou dois gols em três partidas. Já o Atlético sucumbiu até mesmo em seu alçapão. Nos dois jogos realizados na Arena da Baixada, o time rubro-negro só somou um ponto -empate contra o Flamengo. Antes disso, perdeu para o Grêmio por 2 a 0 e para o Bahia por 6 a 2, na Fonte Nova. São nove gols sofridos em três jogos. Fora do Brasileiro, a situação é diferente. O Coritiba não tem mais nenhum campeonato em disputa, e o Atlético está garantido nas oitavas de final da Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil. O time rubro-negro vem, inclusive, de uma vitória sobre o Santa Cruz por 2 a 0 que o garantiu entre os oito melhores do torneio nacional. Para o clássico, o técnico Eduardo Baptista, que faz sua terceira partida no comando do Atlético-PR, manterá a sua base, tendo apenas uma dúvida no ataque. Grafite é o favorito para o comando do ataque, mas tem a concorrência de Eduardo da Silva. A dúvida no Coritiba está no mesmo setor. Neto Berola era o titular até a rodada passada, mas pode deixar o time para a entrada de Rildo. Nos três primeiros encontros entre os arquirrivais, a situação é de equilíbrio, com uma vitória para cada lado e um empate. No entanto, os 3 a 0 aplicados pelo Coritiba na Arena da Baixada valeu o título estadual -na volta, no Couto Pereira, houve empate sem gols. CORITIBA Wilson; Dodô, Werley, Márcio, William Matheus; Alan Santos, Matheus Galdezani, Tomas Bastos; Henrique Almeida, Kleber, Neto Berola (Rildo). T.: Pachequinho. ATLÉTICO-PR Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno, Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto, Lucho González; Nikão, Pablo, Grafite (Eduardo da Silva). T.: Eduardo Baptista Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR) Horário: 16h deste sábado Juiz: Raphael Claus (SP)