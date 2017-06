“Homem-Árvore” viraliza na internet

Danny Jones: milhares de seguidores (foto: Reprodução / Instagram)

O personal trainer norte-americano Danny Jones está bombando na internet. Tudo depois que ele postou, em redes sociais, uma foto em que aparece descendo uma escada e batendo a cabeça no teto ao mesmo tempo. “Isso não é um homem, é uma árvore”, respondeu uma internauta. A partir daí, Jones, que mede bem mais de 2 metros, assumiu o apelido de “Homem-Árvore” e passou a chamar atenção. Ganhou milhares de seguidores com as fotos que posta no Instagram. E chama atenção não somente pelo tamanho, mas também pela forma física. Ele jogava basquete profissionalmente nos Estados Unidos, mas engordou demais quando parou. Passou por uma reeducação alimentar, estudou nutrição e agora exibe uma barriga de tanquinho. A imagem, claro, o ajuda a oferecer serviços de consultoria sobre estilo de vida.