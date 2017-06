Festival de rock em Ribeirão Preto terá Emicida, Pitty, Zé Ramalho e CPM 22

MARCELO TOLEDO RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival João Rock, em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), chega a sua 16ª edição com 18 shows divididos em três espaços e ingressos esgotados em alguns setores. Uma das principais atrações é o show de Emicida, que terá como convidados na apresentação Vanessa da Mata e o rapper Rico Dalasam, além de MC Raphão Alaafin, Muzzike, Drik Barbosa e Coruja BC1. Os 18 shows acontecerão em 10/6 no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto. A previsão é atrair 50 mil pessoas. Há ingressos para camarote e pista premium (a partir de R$ 280). Os bilhetes de pista estão esgotados. O show de Emicida terá como base o álbum "Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa", inspirado na África. Dalasam, um dos primeiros rappers gays a ganhar visibilidade nacional, lançou no ano passado "Orgunga", seu álbum de estreia, com letras que falam sobre ser rapper, gay e negro. Além do show de Emicida e convidados, o palco João Rock, dividido em duas estruturas para apresentações sem intervalos, será ocupado por Humberto Gessinger, CPM 22, O Rappa, Nando Reis, Capital Inicial, Armandinho, Pitty e a banda vencedora de um concurso. Outro palco, Brasil, será dedicado ao Nordeste do país, com shows de Zé Ramalho, Lenine, Nação Zumbi e Alceu Valença. Já o terceiro espaço, Fortalecendo a Cena, apresentará Medulla, Selvagens à Procura de Lei, 3030, Haikaiss e Cidade Verde Sounds. Os portões do parque serão abertos às 15h. Os shows começarão às 16h20.