Vereadores pedem vistas, e ajuste fiscal de Greca emperra na Câmara

Todos os projetos que estavam na pauta da reunião permanecem na Comissão de Economia (foto: Filipi Oliveira / CMC)

Sete projetos de lei do chamado Plano de Recuperação proposto pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca, emperraram na Câmara dos Vereadores nesta sexta-feira (2). Em reunião extraordinária da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, agendada para esta sexta-feira, Sabino Picolo (DEM) e Bruno Pessuti (PD) fizeram pedido de vistas, com o objetivo de “analisar com mais profundidade as matérias”.

Os parlamentares têm três dias úteis – até a próxima quarta (7) – para devolver as propostas de lei para a comissão. Contudo, a próxima reunião está prevista para terça (6). Como ainda não vai ter passado o prazo, os vereadores cogitam convocar uma reunião extraordinária para debater os projetos do pacote de ajuste fiscal.

Segundo a administração municipal, as medidas do projeto de ajuste fiscal são necessárias para manter o equilíbrio nas contas públicas. O pacote fiscal é formado por 12 propostas e é alvo de polêmica, uma vez que as mudanças, se aprovadas, devem afetar mais de 30 mil servidores que ainda trabalham e outros 16 mil aposentados e pensionistas. Já os sindicatos dos servidores alegam que os parlamentares querem ganhar tempo e, com isso, votar o projeto apressadamente.

VISTAS

Picolo pediu vista de cinco projetos, entre eles o que autoriza o leilão de dívidas do município. O texto estabelece que os credores que ofertarem maior desconto porcentual receberão à vista os valores devidos pelo poder público. Outra matéria pretende desvincular a taxa de lixo do IPTU (Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana).

As outras três propostas requisitadas por Sabino Picolo para apreciação foram a criação do programa Nota Curitibana, que premia o tomador de serviços e as empresas que utilizam a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; a que institui o Domicílio Eletrônico do Contribuinte; e a que implanta o Cadastro Informativo Municipal (Cadin), para identificar quem deve dinheiro ao Executivo.

Bruno Pessuti pediu vista de dois projetos de lei, entre eles o que aumenta as contribuições previdenciárias– dos servidores eleva em 0,5% ao ano, dos atuais 11% para 14%, entre 2018 e 2023. No mesmo período, a prefeitura aumenta seu repasse de 22% para 28%, com 1 ponto percentual ao ano. Também diminui a taxa administrativa incidente sobre o valor total da remuneração, de 2% para 1%.

A proposta ainda estabelece que a contribuição patronal de responsabilidade do Município será restrita aos servidores ativos e que o IPMC devolverá ao tesouro municipal tais contribuições referentes aos últimos cinco anos, com base no inciso 1º do artigo 106 da lei federal 5.172/1966, o Código Tributário Nacional.

Pessuti também pretende avaliar o projeto que eleva de 2,4% para 2,7% o índice do ITBI (Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis) para imóveis entre R$ 140 mil a R$ 300 mil e que impõe o pagamento do tributo à vista e não mais parcelado, como ocorre atualmente.

A Comissão de Economia é formada pelos vereadores Thiago Ferro (PSDB), presidente, Mauro Ignácio (PSB), vice, Bruno Pessuti (PSD), Dr. Wolmir Aguiar (PSC), Ezequias Barros (PRP), Mauro Bobato (PTN), Paulo Rink (PR), Professora Josete (PT) e Sabino Picolo (DEM).

Os 12 projetos do Plano de Recuperação proposto pela Prefeitura de Curitiba:

- Alteração na contribuição dos servidores no Instituto de Previdência do Município de Curitiba (IPMC)

- Criação de um regime de previdência complementar, com fixação de um limite para pagamento de aposentadorias e pensões que corresponde ao valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social (teto do INSS)

- Leilão de dívidas públicas acima de R$ 200 mil

- Criação do "Domicílio Eletrônico do Contribuinte" - uma espécie de certificação digital para o cidadão se relacionar com o Executivo

- Criação de um "Cadastro Informativo Municipal" (Cadin Municipal) para identificar quem deve dinheiro ao Executivo

- Alterações no Programa "Boa Nota Fiscal", que será chamado de "Nota Curitibana" e passaria a premiar, em sorteios, o tomador de serviços e as empresas que utilizam a NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica)

- Desvinculação da taxa de coleta de lixo ao IPTU

- Mudanças no ITBI com aumento da alíquota transmissão de bens imobiliários de 2,4% para 2,7% para imóveis financiados até R$ 300 mil

- Alteração de alíquotas cobradas pelo município

- Mudanças no plano de carreira e na data-base dos servidores municipais

- Criação da Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal

- Estabelecimento de uma nova meta fiscal - a proposta altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e admite um deficit orçamentário em 2017 de R$ 2,1 bilhões.