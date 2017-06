Curitiba vai receber Congresso Internacional sobre desenvolvimento sustentável

Curitiba vai sediar na quarta-feira (7/6) o I Congresso Internacional da Onward, uma organização dedicada ao desenvolvimento sustentável na América Latina e Caribe, com sede em Lima, no Peru.

O prefeito Rafael Greca fará uma palestra sobre “Modelo Sustentável, Inovação e o Vale do Pinhão”.

Entre outras autoridades, também fará palestra o prefeito distrital de Pachacámac, da Província de Lima, Hugo Ramos. Ele abordará “Gestão de Municípios com Potencial Turístico. O distrito é um ponto turístico importante do Peru, e Ramos preside uma associação dos municípios turísticos peruanos.

Está programada uma série de visitas técnicas dos participantes a estruturas de Curitiba e do Estado, como o Ippuc, a Urbs, a Secretaria do Meio Ambiente, o Parque Tecnológico, a Rua da Cidadania do Pinheirinho, além de Detran, Celepar e a Usina Parigot de Souza.

“Curitiba é uma referência para todo mundo, vamos mostrar isso para representantes de toda América Latina”, diz João Simões Cordeiro, administrador regional do Pinheirinho e diretor no Brasil da Onward, instituição criada há 15 anos.

Ele explica que um dos objetivos do congresso é apresentar para os participantes, de maneira prática, o modelo de gestão da capital. Os presidentes do Ippuc, Reginaldo Reinert, da Urbs, José Andreguetto, o secretário de Meio Ambiente, Sergio Tocchio, por exemplo, apresentarão os órgãos pelos quais são responsáveis, diz Cordeiro.

O diretor, que também é coordenador do evento, fará palestra sobre “Motivação, Talento e Empreendedorismo”. Segundo Cordeiro, houve preocupação para inserir jovens talentos da cidade no debate que será realizado em Curitiba. Cerca de 155 estudantes de 15 escolas públicas da capital irão participar do congresso. “A ideia foi selecionar jovens interessados no tema do desenvolvimento sustentável.”

Meio ambiente

Como parte da programação e para marcar o Dia do Meio Ambiente, na segunda-feira (5/6), cerca de 200 estudantes de escolas municipais participarão do plantio de mudas no Parque Lago Azul, programação que deverá contar com a presença do prefeito Rafael Greca.

Serviço

I Congresso Internacional da Onward

7 de junho de 2017

Das 8 às 18 horas

Linha Verde - Rodovia Régis Bittencourt, km 106, número 18.805 (próximo ao Muffato Max.

Pinheirinho.