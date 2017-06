Polícia Federal acha R$ 20 mil em dinheiro vivo na casa de Rocha Loures

Rocha Loures: na berlinda (foto: Franklin de Freitas)

A Polícia Federal encontrou, nesta sexta-feira (2), R$ 20 mil em dinheiro vivo na casa do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), em Brasília. A busca fazia parte do âmbito da Operação Patmos, realizada em endereços ligados ao ex-assessor do presidente Michel Temer. As informações são do Estadão.

Loures é investigado por supostamente agir em nome de Temer e, na condição de “homem de confiança” do presidente, interceder junto à diretoria do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em benefício da JBS. Delatores da JBS dizem que foi prometida uma "aposentadoria" de R$ 500 mil semanais durante vinte anos a Loures e ao presidente Temer.

Loures foi flagrado em uma rua de São Paulo carregando uma mala estufada de propinas da JBS - 10 mil notas de R$ 50, somando R$ 500 mil. Num primeiro momento, ele chegou a devolver a mala, mas o total do dinheiro não estava lá. A Polícia Federal comunicou ter achado os R$ 20 mil em espécie, mas registra não ter confiscado os valores.

"Comunico que no dia de hoje foi dado cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos da Ação Cautelar n° 4328. Além de documentos, foram encontrados aproximadamente R$ 20.000,00 e por ser valor inferior ao autorizado para apreensão, conforme decisão judicial, todas as cédulas foram fotografadas para instrução do processo", anotou o escrivão da Polícia Federal André Luis Acosta dos Santos.

Nesta semana, o paranaense perdeu o cargo de deputado federal após a demissão de Osmar Serraglio do Ministério da Justiça. Ele já estava afastado pelo Supremo da vaga que ocupava como suplente do ex-chefe da Justiça. Na quinta-feira (1º), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot pediu novamente a prisão preventiva do peemedebista. Até a noite desta sexta, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin não havia decidido sobre o pedido de Janot.