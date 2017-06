Ariana Grande visita vítimas de atentado após show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora pop americana Ariana Grande visitou nesta sexta-feira (2) vítimas do atentado realizado na saída de seu show em Manchester (noroeste da Inglaterra). Em fotos divulgadas nas redes sociais, Ariana aparece ao lado de crianças hospitalizadas e funcionários do local. A cantora levou presentes e deu autógrafo às vítimas. No domingo (4), quase duas semanas após o atentado, a cantora vai se apresentar novamente em Manchester para "homenagear e reunir fundos para as vítimas e famílias afetadas tragicamente pelo atentado". O show, batizado de "We Love Manchester Emergency Fund", vai acontecer no Emirates Old Trafford Cricket Ground, um dos estádios de críquete mais importantes do país. No dia 22 de maio, vinte e duas pessoas morreram —entre elas sete menores de 18 anos- e 116 ficaram feridas na segunda-feira, 22 de maio, quando o suicida Salman Abedi explodiu uma potente bomba em um dos acessos da Manchester Arena, ao final do show de Ariana Grande. O atentado foi reivindicado pela facção extremista Estado Islâmico.