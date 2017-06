TV Cultura transmitirá jogos da seleção brasileira em Melbourne

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A CBF e a TV Cultura entraram em acordo para a transmissão dos dois amistosos da seleção brasileira em Melbourne, contra Argentina (dia 9) e Austrália (dia 13). O anúncio oficial foi feito pela emissora paulista nesta sexta (2). Sem transmissão da Globo, com a qual a confederação não conseguiu se entender, a entidade também exibirá os jogos em seu canal na internet, a CBF TV, e na TV Brasil. Executivos da entidade ainda negociam a transmissão em canais de TV por assinatura e com o Facebook. A entidade pretendia anunciar outro canal aberto, mas não chegou a um acordo com Band e Record. O narrador Nivaldo Prieto, do Fox Sports, e o ex-jogador Denílson, da Band, foram contratados para trabalhar nas transmissões. Eles vão atuar com Pelé, a principal atração da estreia do projeto de comunicação da entidade, que prevê a produção e a exibição dos jogos da seleção. A CBF tentou contratar Maradona para comentar a partida contra a Argentina, mas não houve acerto. O argentino, técnico do Al-Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, disse que teria compromissos com a sua equipe. A entidade não revela os valores pagos a Prieto e Denílson. Já Pelé ganhará R$ 400 mil pelos dois jogos. O clássico contra a Argentina marcará uma mudança nas transmissões das partidas da seleção brasileira. A partir de agora, a CBF pretende comprar horário em canais para exibir com equipe própria os jogos do time. Até o ano passado, a Rede Globo transmitia com exclusividades todos os amistosos da equipe nacional. Os dirigentes acreditam que vão arrecadar mais ao vender os seus produtos diretamente aos anunciantes.