PAÍS Massa de ar seco no centro-sul do país deixa tempo firme com sol no Sul, Sudeste e Centro-Oeste; chove no sul e leste da BA ESTADO DE SP Temperatura baixa favorece formação de nevoeiro na Grande SP e geada na Serra da Mantiqueira, no leste do Estado GRANDE SP Frente fria mantém temperaturas baixas na capital; sol entre nuvens ao longo do dia e sem possibilidade de chuva Mín: 11º Máx: 21º Lua crescente