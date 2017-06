São Paulo terá semáforo com caixa blindada para evitar roubo de fios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito paulistano, João Doria (PSDB), afirmou nesta sexta (2) que vai colocar caixas blindadas contra furto nos semáforos da cidade. As caixas controladoras dos sinais são alvo constante de ladrões, que furtam fios de cobre. "Está sendo desenvolvida uma caixa blindada que vai ser colocada a uma altura segura, que vai dificultar, não é impossível, mas vai dificultar o roubo", afirmou Doria. Segundo o presidente da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), João Octaviano Machado Neto, o objetivo é trocar gradualmente todas as 4.000 caixas controladoras da cidade. Os novos equipamentos, com custo estimado de R$ 30 mil cada, serão mais resistentes ao arrombamento. Apenas neste ano houve 5.765 falhas até 17 de março, média de 76 por dia. A cidade tem 6.387 semáforos. Para amenizar os transtornos, equipes da CET, a companhia de tráfego da prefeitura, têm improvisado bloqueios com uso de cones. NÓ NO TRÂNSITO Há diferentes motivos para esse nó diário no trânsito. Por exemplo, a falta de manutenção -os contratos, encerrados no fim da gestão Fernando Haddad (PT), ainda não foram renovados. Existe também uma histórica defasagem de modernização da malha semafórica -81% ainda não "conversam" com a central da CET. Para completar, houve uma aumento de quase 30% nos furtos e vandalismo -até 21 de março, foram registrados 198 casos do tipo, grande parte no centro, atingindo fios, sistemas e componentes dos circuitos dos semáforos.